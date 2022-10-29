Gazetemize konuşan sendika temsilcileri, 29 Ekim'in önemini anlattı: İşçi olmadan Cumhuriyet olmaz

29 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti öncülüğünde emperyalist işgale karşı verilen mücadele sonucunda Cumhuriyetin ilan edilişinin üzerinden 99 yıl geçti. İşçi sendikaları temsilcileri Cumhuriyetin önemine ilişkin gazetemize konuştu.

DİSK: MÜCADELE EDECEĞİZ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: "İşçilerin karar mekanizmalarından dışlandığı bir yönetim biçiminin adı cumhuriyet olamaz. İşçiler olmadan cumhuriyet olmaz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte demokratik laik ve sosyal bir cumhuriyet için işçilerin örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, üretimden bölüşüme kadar tüm süreçlerin eşit adil bir biçimde gerçekleştiği, toplumun barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı sosyal bir cumhuriyet için DİSK olarak mücadele edeceğiz.”

BİRLEŞİK METAL-İŞ: EMEKÇİNİN VARLIĞI HİSSEDİLMELİ

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu: “Cumhuriyet, halk egemenliğini temsil eder ancak bugün görüyoruz ki otoriter bir anlayış içerisinde halk egemenliğinin dışında tek adam rejiminin uygulandığı bir düzene doğru hızlı bir şekilde götürülmeye çalışılıyor. Türkiye’de çok büyük bir kısım olan emekçilerin varlığı hissedilmelidir. Son dönemdeki özelleştirme furyasıyla cumhuriyetin değerleri birilerine peşkeş çekildi."

NAKLİYAT İŞ: AKP, KARŞI FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Cumhuriyetin iki temel özelliği var antiemperyalist olması saltanata karşı çıkmasıdır. AKP iktidarı Cumhuriyet’in tüm kazanımlarına karşı bir faaliyet yürütüyor.”

EĞITIM-SEN: BİRLİKTE MÜMKÜN



Eğim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul: “İktidar başta eğitim sistemi olmak üzere toplumsal yaşamın bütün alanlarını kendi siyasal hedeflerine göre biçimlendirmeye çalışıyor. Halkın göstermelik ya da temsili olarak değil, gerçek anlamda egemen olduğu; insan hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmadığı, hukukun ve adaletin herkese eşit uygulandığı; eşit, özgür, laik ve demokratik bir Cumhuriyet’in ancak birlikte mücadeleyle yaratılabileceğine olan inancımızla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.”



DERİTEKS: DEMOKRASİ KONUŞMALIYIZ

Deriteks Sendikası Genel Sekreteri Ayhan Yanılmaz: “Cumhuriyetle birlikte işçilere ve kadınlara verilen haklara bugün dönüp baktığımızda Cumhuriyet’in önemini bir kez daha anlıyoruz. Bu saatten sonra Cumhuriyet’in tartışılması değil daha demokratik bir hale getirebilmenin neler yapmamız gerektiğini konuşmalıyız.”

BÜRO-İŞ: SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ

Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi: “Cumhuriyet kuşağı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda sonsuza kadar yaşatacağız. Ulusumuzu demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler gibi evrensel değerlerle buluşturan Cumhuriyet yönetimimizin 99. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin temeli laik bir dünya görüşüne dayalıdır. Bu gerçek gözden kaçırılmamalıdır. Hak, hukuk, adalet, emek mücadelesi veren kamu emekçileri olarak, Cumhuriyet; bizim için vazgeçilmez temel bir ilkedir. Gerçek sendikal örgütlenme ancak demokratik cumhuriyet yönetimlerinde olur.”

GENEL SAĞLIK İŞ: YOL YOKTU DOKTOR VARDI

Genel Sağlık İş Başkanı Derya Uğur: “Cumhuriyetin ilanından sonra sağlıkta devrim niteliğinde adımlar atıldı. Yolu bile olamayan köylere seyyar tabipler gönderildi. Kızılay Hemşirelik Okulu açıldı. Hıfzısıhha’nın açılmasıyla hızla aşı ve serum üretimi yapıldı. Atatürk, her şeyden önce sağlık hizmetlerini önemli bir ulusal sorun olarak gördü.”

EĞİTİM-İŞ: SÖZÜMÜZ ÇAĞDAŞ EĞİTİM

Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay: “Dernek/vakıf maskesi takmış tarikatlar, MEB’in protokolleriyle eğitimde cirit atıyor. İmam hatipler hortlatıldı ve tüm başarısızlıklarına rağmen devletin tüm imkânları onlar için seferber edildi. İktidar, tarikat yurt ve etüt merkezlerini besliyor. Dünyaya parmak ısırtan Cumhuriyet, bugün liyakatsizce atanan yöneticilerin karma eğitimi bile tartışmaya açma cüretine sahne oluyor. Cumhuriyetin 100. yılına sözümüz, kimsesizlerin kimsesi olmak; laik, bilimsel, çağdaş ve kamusal eğitimi sağlamak olmalı.”