Yurt dışında ikinci tura yoğun katılım

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:41

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:41

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erdi, gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

İKİNCİ TURDA YÜZDE 18 ARTTI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda yüzde 18 arttı.