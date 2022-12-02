Bağışlanan arsayı satan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne dava
Eski AKP milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, kız öğrencilere yurt yapımı için bir hayırsever tarafından bağışlanan araziyi satışa çıkarması üzerine mirasci dava açtı ve arazinin iadesini istedi.
Eski AKP milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, kız öğrencilere yurt yapımı için bir hayırsever tarafından bağışlanan İzmir İnciraltı’ndaki 3 bin metrekarelik araziyi satışa çıkarmıştı. Arazinin satış ihalesi bugün (2 Aralık 2022) gerçekleştirilecekti ancak araziyi kız yurdu yapılması koşuluyla bağışlayan Ferhan Şahinci’nin Amerika’da yaşayan oğlu Erin Şahinci, satışın durdurulması için avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu, dava açacaklarını bildirdi.
“BAĞIŞLAMANIN AMACINA UYGUN OLMAYAN”
Erin Şahinci’nin avukatı Şule Pınar Arık, İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne ve İzmir Valiliği’ne gönderdiği yazıda, “Ferhan Şahinci 17.08.2020 tarihinde vefat etmiştir. Halen konu ile müvekkilin oğlu ve taşınmazın bağış yapıldığı tarihte 4’te 3 oranında hissedarı olan Erin Şahinci ilgilenmektedir. İlgili taşınmazın satılması amacıyla gerçekleştirilecek 02.12.2022 tarihli ‘bağışlamanın amacına uygun olmayan’ ihalenin iptali ile taşınmazın iadesi yönünde dava açılacak olup, telafisi mümkün olmayan zararlar doğmaması için dava neticesine kadar söz konusu ihalenin durdurulmasını istiyoruz” dedi.
SERTEL: BUGÜN YAPILACAK İHALE KANUNSUZDUR
Kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan ve satışa çıkarılan araziyle ilgili konuyu gündeme taşıyan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 2 Aralık günü gerçekleştirilecek ihalenin durdurulmasına yönelik gelişmelerle ilgili “Ferhan Şahinci’nin kız yurdu yapılması koşuluyla bağışladığı araziyi satmak isteyen Fatma Seniha Nüket Hotar, bağışçının şartını ve isteğini yok saymaktadır. Bu hukuken mümkün değildir. Ferhan Şahinci’nin oğlu Erin Şahinci de bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Bugün yapılacak ihale hukuksuzdur. Bugün yapılacak ihale kanunsuzdur. O açıdan bir an önce bu ihalenin durdurularak o araziye kız yurdu yapılması konusunda girişimlerde bulunması gerekmektedir. Yoksa Ferhan Şahinci’nin ruhu şad olmaz ve o arazi asla satılamaz” diye konuştu.
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