Yurter Özcan, Sezgin Baran Korkmaz davasının bilinmeyenlerini anlattı
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, kara para akladığı iddiasıyla ABD'de yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın davası hakkında bilinmeyenleri anlattı. Özcan, "Sezgin Baran Korkmaz için 225 sene isteniyor. Sebebi ise işlenen suçların tekrarından dolayı kara para aklama var 20 sene ondan isteniyor" dedi.
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'a programına katıldı. Yurter Özcan, "Sezgin Baran Korkmaz için 225 sene isteniyor. Sebebi ise işlenen suçların tekrarından dolayı kara para aklama var, 20 sene ondan isteniyor. Amerika'da para havalesiyle ilgili yanlış bilgi verirseniz hapis cezası 20 sene. Onu 10 farklı seferde işlediği için 200 sene ordan eklenmiş. 5 senede delil karartmadan" ifadelerini kullandı.
Jacob Kıngston, Isaiah Kıngston ve Lev Dermen hakkında da bilgi veren Yurter Özcan, sözlerine şöyle devam etti:
"Asıl işi yapan kişi Lev Dermen çünkü Lev anlaşmadı. Hayatı boyunca hapiste olmayı göze aldı çoğu zaman ifade vermeye bile çıkmadı. Kingston kardeşler ABD savcılık makamlarıyla anlaştı. 511 milyon doları Avrupa'ya ve Türkiye'ye nasıl yolladıklarını belgelerle gösterdiler."
"TÜRKİYE VATANDAŞI OLARAK ÜZÜLÜYORUM"
Yurter, "Savcılık dosyasına baktığımızda beni üzen birçok şey var bu siyasi bir şey değil. Türkiye vatandaşı olarak bütün tapu örnekleri var. Türkiye de hangi şirketler alınmış hangi fabrikalar alınmış birden fazla şüpheli işlem var. Türkiye'ye giren rakam 132 milyon dolar olarak gözüküyor. Bunun 100 milyon doları halen daha Türkiye'de bu ABD savcılığının resmi beyanı" dedi.
132 MİLYON NEREDE?
Türkiye'de olan bu 132 milyonun nerede olduğu konusunda ise Yurter, şunları söyledi:
"Sezgin Baran Korkmaz'la çalışan bir grup insan var. Bunlar farklı mesleklerde bazıları yönetici, bazıları CEO, bazıları avukat. Onlar emanetçi rolünü üstlenmiş durumda. ABD Hazine Bakanlığı, o kadar yüklü paranın nereye gittiğini kime verildiğini takip edebiliyor. Çünkü nakit para değil."
"SOYLU'NUN BİNDİĞİ UÇAĞIN RENGİ DEĞİŞTİRİLDİ"
Yurter, "Davada bir uçağın adı geçiyor. Sezgin Baran Korkmaz, davada adı geçen uçağın rengini değiştirdi. Süleyman Soylu ve diğer siyasetçilerin bindiği uçak bu" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, “kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak” suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Avusturya’dan ABD’ye geçtiğimiz Temmuz ayında getirilen Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a 12 ayrı suçlama yöneltilmişti. Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği 10 suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi.
Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl hapis cezası talep edildi. Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde geçtiğimiz ay yapılan duruşmada, Sulh Hakimi Jarred Bennett'in karşısına avukatlarıyla birlikte çıkmış, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.
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