Yurttaş, 'Terörsüz Türkiye' söylemine güveniyor mu? İşte son araştırma

GÜNDEMAR’ın 20-26 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı kapsamlı araştırmada “Terörsüz Türkiye” başlıklı yeni açılım sürecine yönelik ciddi bir güvensizlik olduğu ortaya çıkarken, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması senaryosuna seçmenin çok büyük bir kısmı sert biçimde karşı. Bu sonuçların Erdoğan’ın “AK Parti + MHP + DEM Parti ittifakı” önerisine de yansıdığı görüldü.

İktidar tarafından “Terörsüz Türkiye” söylemi ile yürütülen yeni sürece yönelik yöneltilen sorulardan kamuoyunda ciddi bir güvensizlik olduğu ortaya çıktı.

Türkiye genelinde katılımcıların yalnızca yüzde 30’u bu sürecin terörü sona erdirebileceğini düşünürken, yüzde 58’i sürecin başarılı olmayacağını düşünüyor.

Yüzde 12’sinin de fikir belirtmediği bu süreçle ilgili olarak en yüksek desteği yüzde 86 ile DEM seçmeni verirken, MHP seçmenin yüzde 45’i, AK Parti seçmeninin yüzde 35’i bu sürecin başarılı olacağına inandığı görülüyor.

Bu oran CHP seçmeninde yalnızca yüzde 11, İYİ Parti seçmeninde ise yüzde 8’dir.

TOPLUMDA G ÜVENS İZLİK VE Ş ÜPHE HAK İM

Araştırmada Abdullah Öcalan’ın çağrısına da terör örgütü PKK’nin silah bırakma görüntülerine de toplumun büyük çoğunluğunda güvensizliğin ve şüphenin hakim olmaya devam ettiği görüldü.

Bu sürecin sonucunda Öcalan’ın serbest bırakılması senaryosu ise seçmenin çok büyük kısmı tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Araştırmada PKK’nin “silahlarını yakarak mücadeleyi sonlandırdığı” yönündeki açıklamanın kendilerini kişisel olarak ikna edip etmediği sorusuna, katılımcıların yüzde 69’u bu açıklamayı inandırıcı ve samimi bulmadıklarını belirtirken, katılımcıların yalnızca yüzde 22’si açıklamayı samimi bulduklarını ifade etmiştir.

DEM seçmenin yüzde 80’i bu açıklamayı ve gelişmeleri olumlu bulurken, bu oran AK Parti seçmeninde yüzde 24’e, MHP seçmeninde ise yüzde 22’ye düşmektedir. CHP seçmenin yalnızca yüzde 10’u, İYİ Parti seçmenin ise yalnızca yüzde 13’ü silah bırakma ve açıklamaları “olumlu” bulmaktadır. Güvensizlik ise CHP seçmeninde yüzde %82, İYİ Parti seçmeninde yüzde 87, MHP seçmeninde yüzde 78, AK Parti seçmeninde yüzde 65 olarak görülmektedir.

ÖCALAN’IN SERBEST BIRAKILMASINA TEPK İ

“Öcalan Serbest Bırakılsın” önerisine katılımcıların 10 kişiden 7’sinin karşı çıktığı görüldü.

Araştırmada katılımcıların yüzde 71’i Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına “kesinlikle karşı çıkacağını” belirtirken, yalnızca yüzde17’si bu adımı “barış için gerekli” gördüğünü belirtti, yüzde 12’si de kararsız ya da görüş belirtmedi. DEM Parti seçmeninin yüzde 85’i Öcalan’ın serbest bırakılmasını “barış için gerekli” görürken, buna karşı çıkanların oranı AK Parti’de yüzde 75, MHP’de yüzde 93, CHP’de yüzde 80’dir.

AKP , MHP, DEM İTTİFAKI OY GETİRMİYOR

Erdoğan’ın “Biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik” açıklaması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış olsa da anketin sonuçlarına göre seçmenlerin çoğunluğunun böyle bir ittifakı olumsuz karşılıyor. Katılımcıların yüzde 58’i bu açıklamayı ve böyle bir ittifakı olumsuz bulduğunu ve karşı çıktığını ifade ederken, yalnızca yüzde 24’lük bir kesim böyle bir ittifakı olumlu bulduğunu belirtiyor.

AKP seçmeninin yüzde 38’i böyle bir ittifaka destek verirken, yüzde 41’i böyle bir ittifak için olumsuz görüş bildiriyor.

MHP seçmeninde de ise böyle bir ittifaka destek yüzde 35’te kalırken, karşı çıkanların oranı yüzde 58. DEM Parti seçmeninde ise böyle bir ittifaka destek yüzde 38, karşı çıkanlar yüzde 20 olurken kararsızlar yüzde 42 ile oldukça yüksek çıkıyor.

HÜKÜMETİN DEM’LE İTTİFAKI CHP’YE YARIYOR



Araştırmaya göre olası bir AKP, MHP ve DEM Parti ittifakı CHP’ye yarıyor. “AK Parti, MHP ve DEM Parti ittifakla seçime gitse oyunuzu hangi partiye verirdiniz sorusuna” kararsızlar ve protesto oyları dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 38’i “CHP’ye veririm” diyor.

Böyle bir senaryoda partilerin oy dağılımı şöyle:

CHP yüzde 38, AK Parti Yüzde 28,6, DEM Yüzde 8,3, Zafer Yüzde 6,3, MHP Yüzde 4,7, İYİ Parti Yüzde 3,6, YRP Yüzde 3,3, Anahtar Yüzde 1,9, TİP Yüzde 0,8. İttifak senaryosu dışında “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusuna ise seçmenin yüzde 37,2’si “CHP’ye oy veririm” demiştir.

DEM ile ittifaksız durumda partilere göre oy dağılımı da şu şekilde:

CHP yüzde 37,2, AK Parti Yüzde 28,9, DEM Yüzde 9,5, Zafer Yüzde 6,4, MHP Yüzde 5,2, İYİ Parti Yüzde 3,7, YRP Yüzde 3,2, Anahtar Yüzde 1,5, TİP Yüzde 1,3.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE

Ankete göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem AKP, MHP, DEM ittifaklı hem de ittifaksız seçmen eğilimini ölçtüğünde ise her iki soru da İmamoğlu’nun Erdoğan’ın önünde olduğu ortaya çıktı.

İlk soruda “Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur seçimi yapılacak olsa ve Recep Tayyip Erdoğan AK Parti, MHP, DEM Parti İttifakının adayı; Ekrem İmamoğlu da CHP’nin adayı olsa, oyunuzu hangi adaya verirdiniz” sorusuna kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra seçmenin yüzde 60,9’u Ekrem İmamoğlu, Yüzde 39,1’de Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verildi.

İttifaksız diğer sorusunda ise “Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur seçimi yapılacak olsa ve adaylar Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu hangi adaya verirdiniz” sorusuna ise kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldıktan sonra seçmenin yüzde 56,8’i Ekrem İmamoğlu, Yüzde 43,2’si de Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verildi.