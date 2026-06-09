Yurttaşlar AKP il başkanlığının kapısına dayandı: ‘Depremde de kimsesizdik şimdi de kimsesiziz’

Osmaniye İl Başkanlığı binası önünde toplanan yayla sakinleri, yıkım süreciyle ilgili 10 gün önce kendilerine yıkım kararının durdurulduğunu ama bugün yıkım kararının gerçekleşeceği yönünde bilgi verildiğini öne sürerek duruma tepki gösterdiler.

Yayla sakini yurttaş ‘insanlar diken üzerinde duruyor’ diyerek, "Bayramı zehir ettiler. Yazık günah. Bir kişi çocuğum hasta. Dişimden tırnağımdan artırarak çocuğum için aldım yayla havası alsın, diye aldım diyor yazık günah ya. İnsanda Allah korkusu olur. Bir haber geliyor yıkılmayacak deniyor. On dakika sonra bir haber geliyor yıkılacak deniyor. Milletvekili bir işi yapamıyor mu bu kadar zor mu?" ifadelerini kullandı.

"BEN KOSKOCA VEKİLE GÜVENEMEZSEM KİME GÜVENECEĞİM"

"Canımdan başka birşeyim yok oradaki evimi yıktırtmam" diyen başka yurttaş şöyle devam etti:

"Cumartesi günü vekil bey bize gidin evlerinizi temizleyin, evleriniz de oturun yıkım yok dedi. Kendimi yakarım. Benim depremde evim gitti. Canımdan başka bişeyim yok. Oradaki evimi yıktırtmam. Evlerimiz kaçak değil. Usulsüz yapılmadı. Yönetim eşliğinde usta ile birlikte ben gittim yaptırdım evimi. Ben koskoca vekile güvenemezsem Devlete güvenemezsem kime güveneceğim. Valisine güvenmeyim, vekile güvenmeyim, belediye başkanına güvenmeyim. Ben kime güveneyim. Koskoca bir liderin memleketindeyim. Ben MHP'de kadın kollarında çalıştım. Zıkkım olsun emeklerime. Cumhurbaşkanım için gittim kapı kapı oy topladım. Yakarım kendimi burada."

"DEPREMDE DE KİMSESİZLİK ŞİMDİ DE KİMSESİZ"

Yayla mağduru Haluk yıldırım ise "Osmaniye depremde de kimsesizlik şimdi de kimsesiz. Ben o depremde çok ceset çıkardım, çok insan çıkardım enkazdan. İnsanların çoğunu yaylada yatırdım. O zamanda Osmaniye hiçbir yardım görmedi şimdi de görmedi. Bu Olukbaşı yaylasındaki evlerimizde dolayı şimdi de kimse yok yanımızda. Oysa zamanı gelirler hepimiz milliyetçiyiz hepimiz Devletçiyiz. Hepimiz vatanseveriz" diyerek duruma tepkisini dile getirdi.