Yusuf Güney 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney, bu sabah jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şarkıcı Yusuf Güney, sağlık kontrollerinin ardından kan ve saç örneklerinin alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürülecek. Güney daha sonra ifadesinin alınması için savcılığa sevk edilecek.

MELİSA DÖNGEL SERBEST

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Döngel’in ise pazar günü serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.