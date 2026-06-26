Yusuf Tekin'den, açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk açıklama: 'Keşke önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler'

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlerin Ankara'da başlattığı açlık grevi 12 gündür sürüyor.

İLK KEZ KONUŞTU

Gözaltılar ve kolluk müdahalesiyle direnişleri kırılmak istenen öğretmenler mücadelerine devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk kez öğretmenlerle ilgili konuştu.

Katıldığı okul programında Koza TV muhabirinin açlık grevindeki özel okul öğretmenlerini yönelik sorusunu yanıtlayan Tekin, "Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler" dedi.

Bakanlığa ulaşmış herhangi bir şikayet olmadığını iddia eden Tekin, "Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti böyle bir devlettir" yorumunu yaptı.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler. Hukuk devletinde önce, bir suç işleyen yapı, hukuksuz işlem yapan bir yer varsa; önce gelinir, idari işlem için itiraz edilir. Ondan sonra bu tür şeylere tevessül edilir. Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti böyle bir devlettir."

ÖĞRETMENLERDEN TEPKİ

Tekin'in açıklamalarının ardından öğretmenler şikayet dilekçeleriyle Millî Eğitim Bakanlığı'na yürümeye başladı. Yıllardır Bakanlığa bağlı çok sayıda kuruma konuya ilişkin şikayetlerini ilettiklerini ifade eden öğretmenler her seferinde "Kanıt bulamadık" şeklinde yanıt aldıklarını vurguladı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın X hesabından yapılan paylaşımda "Sayın Yusuf Tekin, bizim bakanlığa ilettiğimiz şikayet dilekçelerini ve her hafta eğitim kurumları ile ilgili karakolda, adliyede verdiğimiz ifade dosyalarını Ankara'ya taşımak için tır yetmez. Fethullah Güner'e danışabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.