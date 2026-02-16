Yusuf Tekin'den dikkat çeken buluşma

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 15:24:00
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Gürlek ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen hafta Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Gürlek ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’i Bakanlığımızda ağırladık.

Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın adalet duygusu yüksek bireyler olarak yetişmesi adına el birliğiyle çalışacağız.

Sayın Bakanımıza nazik ziyareti ve güzel temennileri için teşekkür ediyorum."

