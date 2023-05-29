Zafer Partili Aslan: Gerçeklerle yüzleşme sırası iktidarda

Yayınlanma: 29.05.2023 - 20:29

Güncelleme: 29.05.2023 - 20:29

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Aslan’ın açıklaması şöyle:

“Seçimler sonuçlandı. Muhalefet, iktidarın sorumlusu olduğu iki sorunu gündemde tutarak ıseçmene anlatmaya çalıştı. Bunlardan biri 'faiz sebep, enflasyon sonuç' denilerek anlatılan yeni ekonomi politikasının yarattığı yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur sarmalıydı. İkincisi iktidarın göçmen politikasının beslediği sığınmacı, kaçak ve göçmen sayısındaki artıştı. Bu artış katlanarak devam edecek. Şimdi bu sorunlara nasıl çözüm bulacağını izleyeceğiz. Bu sorunlara çözüm üretilmezse, özellikle göçmen politikasında çözüm odaklı adımlar atılmazsa partimizin gerçekleşeceği yönünde uyarılarda bulunduğu tüm o olumsuzlukları birlikte yaşayacağız demektir. Çünkü iktidarın aksine muhalefet söylemini gerçekler üzerine kurdu. Evet muhalefet kaybetti. Ancak içiniz müsterih olsun; biz doğruları söyledik. Şimdi gerçeklerle yüzleşme sırası iktidarda ve iktidar seçmeninde."

“GENÇLERİMİZ UMUTSUZLUĞA KAPILMASINLAR”

Zafer Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gündeme geldiği dönemde Mansur Yavaş'ı destekleyeceğimizi duyurduk. Çağrımız Mansur Yavaş'ın adaylığı altında birleşilmesiydi. Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye oy vermiş, ancak alternatif arayan milyonlarca seçmene uygun olmadığını istatistik biliminin ortaya koyduğu gerçekler ışığında anlattık. Yalnızca partimiz değil, gençlerimiz de hemen hemen her mecrada Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eleştirdi. Bu eleştirilere kulak tıkandı. Yapıcı eleştiriler sunan gençlerimiz hedef gösterildi. Her şeye rağmen muhalif seçmen, seçimlerin ciddiyeti nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu. Umarız CHP ve altılı masa yapılan hatalardan ders çıkarır ve daha rasyonel kararlar almaya başlar. Ne yazık ki şu ana kadar bu yönde hareket ettiklerini görmedik. Gençlerimiz umutsuzluğa kapılmasınlar. Kısıtlı imkanlarla, yetersiz zamanda başarıya ulaşan Zafer Partisi sadece gelecek seçimlere değil, Türkiye'nin ve Türk vatandaşlarının karşılaşacağı tüm sorunlara karşı hazırlanıyor. Yalnızca geleceği kurtarmaya değil, bugünleri de yaşanabilir kılmak için adımlar atacağız. Kendi vatanımızda parya olmayacağız. Gençlerimize çağrımdır: Zafer Partisi altında, varlığımız için örgütlenelim.”