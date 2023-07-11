Zafer Partili Aslan: Türkiye'nin dış politikası günübirlik ve hedefsiz

Yayınlanma: 11.07.2023 - 18:57

Güncelleme: 11.07.2023 - 18:57

Türkiye'nin elindeki kozlardan vazgeçerek ne gibi somut kazanımlar elde ettiğini soran Aslan, Türkiye'nin bugüne kadar "sözler" aldığını, ancak bu sözlerin Geri Kabul Anlaşması'nda sağlanacak vize serbestisi veya Annan Planı'na verilen AB üyeliği sözleri gibi boş vaatler olduğunu vurguladı.

"DIŞ POLİTİKA GÜNÜ BİRLİK ÇIKARLARLA BELİRLENEMEZ"

Aslan, dış politikanın günübirlik çıkarlarla belirlenemeyeceğini ve net bir hedefe sahip olmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin uzun bir süredir hedefsiz veya sürekli değişen bir kırılma siyaseti izlediğini savundu.

Türkiye'nin devletlerarası itibarının Afrika ülkelerinde sürekli lider değiştiren darbe ülkelerinden bile daha düşük olduğunu belirten Aslan, “Türkiye'nin Rusya ile stratejik ortaklık kurarak S-400 hava savunma sistemlerini alırken F-35 programından vazgeçtiğini, ancak başka bir gün Rusya ile imzalanan anlaşmayı tek taraflı feshederek Azov komutanlarını Ukrayna'ya gönderdiğini” belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI AKP'NİN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANIYOR"

Aslan, iç politikada günlük politikaların etkisinin büyük olduğunu ve sürekli tekrarlanan yalanların toplum nezdinde gerçeğe dönüştüğünü de söyledi. Türkiye'nin dış politikasının vatandaşların çıkarları doğrultusunda değil, AKP'nin çıkarları doğrultusunda hazırlandığını belirten Aslan, AKP'nin çıkarlarının vatandaşlarla örtüşmesi durumunda memnuniyet duyulduğunu ancak örtüşmediği durumlarda ise bugün olduğu gibi milyonlarca sığınmacı kaçağın vatanı paylaşmak zorunda bırakıldığını söyledi.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda yaşanan değişikliği değerlendiren Aslan, ABD'nin terör örgütü YPG'den desteğini çekip çekmediği ve FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğini sordu.