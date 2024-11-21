Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki: Kadın cinayetlerini aklayamazsınız

Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:54

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde koruma altında öldürülen kadınların uyarılara uymadığını savundu. Yerlikaya, “Koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu" dedi.

Cinayetleri savunmak için yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, “32 kadının ölümünü mü akladınız?” sorusuyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya tepki gösterdi. Aslan şu sözleri söyledi:

"KADIN CİNAYETLERİYLE MÜCADELEDE YETERSİZLİK ELEŞTİRİSİ"

“Cinayeti savunmaktan başka ne yapar iktidar, soruyorum size ne yapar? Bugün yeni bir sayfa daha açtılar cinayetleri savunmak için. ‘Koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu’ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu sözleri söylerken hiç utanmadı. Sizin göreviniz o adamların kapıya gelmelerini engellemekti sayın bakan! Engelleyecek tedbirleri almaktı! 32 kadının ölümünü mü akladınız bu sözlerle Sayın Yerlikaya? Kadınları koruyamadınız, şimdi sırayla cinayetlere gerekçe mi üreteceksiniz?

Yasaları etkin uygulamayan AKP iktidarı, bulduğu bütün indirimleri kadın katillerine, istismarcılara veren saray rejimi ve suçlu olan öldürülen kadınlar öyle mi?

Kadın cinayetlerine ‘sıfır tolerans’ uyguladığını iddia eden iktidarın tek sıfır toleransı Türk Milletinin sokaklarda güvenle gezmesine, refah içinde yaşamasınadır.

Ne kapıyı açan kadın suçludur, ne istismara uğrayan çocuk! Cinayetleri engellemek, şiddeti azaltmak ancak iktidarın sorumluluğudur. Bu cinayetlerden iktidarın destekleyici politikaları suçludur. İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın “Koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu" sözleri öldürülen kadınla atılmış bir iftiradır.”