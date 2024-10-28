Zafer Partili il başkanına silahlı saldırı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gaziantep Kurucu İl Başkanı Mehmet Pamuk'un silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.
Zafer Partisi Gaziantep Kurucu İl Başkanı Mehmet Pamuk, otel çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan Pamuk, hastaneye kaldırıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şu açıklamada bulundu:
Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı, milletvekili adayı Mehmet Pamuk Ankara’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde 2 gün süren siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep’te otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkan yardımcımız Seyit Yücel başkanlığında bir heyet Gaziantep’e geçmek üzere yola çıkmıştır. Sevgili Mehmet Kardeşime ve bütün Zafer Partililere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırılar Zafer Partisi’ni yıldıramaz
Zafer Partisi Gaziantep kurucu il başkanı, milletvekili adayı Mehmet Pamuk Ankara’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde 2 gün süren siyasal stratejik iletişim programına katıldıktan sonra döndüğü Gaziantep’te otelinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye…— Ümit Özdağ (@umitozdag) October 28, 2024
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