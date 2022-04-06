Zafer Partisi, adayını açıkladı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdıklarını açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuğu olduğu FOX TV'de Çalar Saat programında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" dedi.
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