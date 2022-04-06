Zafer Partisi, adayını açıkladı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz

06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:36

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuğu olduğu FOX TV'de Çalar Saat programında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişi yönetebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Biz Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz" dedi.