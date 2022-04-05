Mansur Yavaş hakkında 'Cumhurbaşkanı adaylığı' iddiası.... ABB'den açıklama

05 Nisan 2022 Salı, 21:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"İLGİMİZ YOK"

Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu paylaşımlar ile ilgili kendilerinin hiçbir ilgisi olmadığını sölyedi.

Gültekin'in paylaşımı şu şekilde:

“Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşerilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”