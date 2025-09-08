Zafer Partisi: CHP seçmeninin iradesine saygı gösterilmesini bekliyoruz

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamahmutoğlu,"Bugün ne yazık ki ülkece bizi yasa boğan acı bir haberle güne başladık. İzmir'in Balçova ilçesindeki bir polis merkezine yapılan saldırıda ve ne yazık ki 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin yapmış olduğu saldırıda iki güvenlik görevlisini şehit verdik. Polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın. Bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyoruz" dedi.

"HER BİR ÇOCUĞUMUZ, GENCİMİZ TEK BAŞINA KENDİSİ VATANDIR VE HER BİRİNİ AYNI ÖZENLE KORUMALI VE SAKINMALIYIZ"

Okulların açılmasıyla, öğrencilerin okul dışındaki tehlikelerden korunması için okul çevrelerinde önlem alınması gerektiğini belirten Karamahmutoğlu, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın ilkokuldan liselere kadar, okul çevrelerinde şiddetten ve uyuşturucudan korunması için bu girişi yaparken ne yazık ki bugün bir lise öğrencisi tarafından güvenlik kuvvetlerine, kolluk kuvvetlerine saldırı yapıldığını, iki polisimizin şehit edildiğini görüyoruz. Bu da herhalde toplumun ülkece içine düşürmüş olduğu şiddet sarmalının bir sonucu olsa gerek ve bu şiddet sarmalı sadece fikirden, zihinden, düşünceden arındırılmış salt yalın, kaba, kof bir şiddet değil. Ne yazık ki fikirle, ideolojiyle beslemiş bir şiddet. Çünkü insanlığa düşman bir ideolojinin kindar bir zihniyetin taşıyıcısı olduğunu, onunla zehirlendiğini görürüz. Kindar ve zehirli bir fikriyatın, ideolojinin önce ailesinden sonra da Türk toplumundan çaldığı ve iki cana mal olduğu bir sonuç. Allah hiçbir aileye böyle acı yaşatmasın. Çünkü hiçbir çocuğumuz, gencimiz kaybedilmemeli. Her bir çocuğumuz, gencimiz tek başına kendisi vatandır ve her birini aynı özenle korumalı ve sakınmalıyız."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ KURUCUSU OLMADIĞI KOMİSYONA KATILMA KONUSUNDA MUHALEFETE MUHALİF OLMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Azmi Karamahmutoğlu, Fatih Erbakan'ın "İmralıya gidilmesi halinde komisyondan çekilme durumunu gündeme alırız" açıklamasına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Abdullah Öcalan Komisyonunda bulunmasını eleştirdiğimiz partilerden biri olan Yeniden Refah Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklamasını dikkatinizle sunuyorum, 'İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız' demiş Sayın Fatih Erbakan. Erbakan'ın bu açıklamasını Zafer Partisi olarak takdir ve tebrik ile karşılıyoruz. Aynı reddiyeyi bu al ver pazarlık masasının kurucusu olmayan, olmadığı halde bu masada bulunan diğer siyasi partilerden de başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu olmadığı komisyona katılma konusunda muhalefete muhalif olmaktan vazgeçmeli ve diğer muhalif partilerin İYİ Parti gibi, Zafer Partisi gibi diğer muhalif partilerin yanında ve safında yerini almalıdır.

"TÜRK SEÇMENİNİN YÜZDE 68'İ ERKEN SEÇİM İSTİYOR"

Biz, Zafer Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki CHP kadrolarının kendi arasındaki siyasi rekabete, tartışmalara, parti içi meselelerine girmek, dahil ve taraf olmak istemiyoruz, değiliz de. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin iradesine saygı duyuyor ve CHP seçmeninin iradesine saygı gösterilmesini bekliyor ve siyaset dışı müdahalelere itiraz ediyoruz. Cumhur İttifakı AKP iktidarı adıyla iş başında bulunan tek adam rejiminin muhalifi olan yapı, siyasal partilerden ibaret değildir. Bu muhalif yapı siyasal partilerden başka esasında milletin çoğunluğudur. İktidarınıza muhalif bir millet çoğunluğu vardır ve halkın yarıdan fazlasını, vatandaşların milyonlarcasını ne siyasetten el çektirebilirsiniz, ne mahpushanelere tıkabilirsiniz ve ne de vatandaş ve seçmen olma unvanını milyonların elinden alabilirsiniz.

Kamuoyu araştırma şirketi SER-AR'ın son anketi iki gün önce açıklandı. Bu ankete göre, Türk seçmeninin yüzde 68'i erken seçim istiyor. Çeyrek asırlık AKP yıkım iktidarının akıbetini gördüğünüz için, siz hırçınlaşıyor ve hukukun dışına çıkıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, mukadderatınızı, kaçınılmaz sonunuzu en fazla iki yıl daha sürdürebilirsiniz. Son sözü Türk seçmeni, Türk vatandaşları söyleyecek. Ve o son söz aslında ilk söz olacak."