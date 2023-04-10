Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan: 'Engelli kardeşimize engel oluyorsunuz'

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 18:48

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 18:48

Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan, toplumun en dezavantajlı, en zor yaşam koşullarına sahip olan engelli vatandaşların iş ve sosyal yaşama daha çok katılmaları gerektiğine, ailelerine yapılan destek ödemesinin ve asgari ücretlerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Engelli vatandaşların sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil her gün hatırlanması gerektiğinin önemini anlatan Aslan, engelli vatandaşların yaşamlarını idame ettirmede gerekli kolaylığın sağlanmasının önemini vurguladı.

"14 MAYIS GÜNÜ, ONLAR DA SORUNLARINI SANDIĞA YANSITACAK"

"Hükümet, engelli kardeşime engel oluyor" diyen Aslan, "Hükümet, engelli vatandaşlarımızın mevcut hayat şartlarını iyileştirme adına düzenlemeler yapmak yerine onların yaşamlarını daha da zorlayıcı kararlar alıyor" diye konuştu.Seçim günü engelli bireylerin sorunlarını sandığa aktaracaklarını söyleyen Aslan, "Tek derdi insanca yaşamak, geçimini tüm sosyal alanlarda rahatça sürdürebilmek isteyen engelli vatandaşlarımız görmezden gelinmekten de bıktı. 14 Mayıs günü biliniz ki; onlar da sorunlarını sandığa yansıtacaklardır" dedi.

"İSTİHDAMLARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER YAPILMALI"

Hükümetin engelli vatandaşlar için sadece "kağıt üstünde eylem planları" hazırladığına vurgu yapan Aslan, engelli vatandaşların maaşlarının iyileştirilmesi, istihdam sağlanması ve daha somut adımlar atılarak yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Aslan, "Engelli vatandaşlarımıza sosyal devletin gerektirdiği adımlar atılmalı, kolaylaştırmalar sağlanmalıdır. En büyük sorunları zaten ortadadır. İş ve geçim sıkıntısından engelli kardeşim nefes alamaz hale gelmiştir. Hükümet sadece kağıt üstünde eylem planları hazırlanarak engellilere değer verildiğini düşünüyor. Bu yanlış, buna karşıyız. Daha somut adımlar atılmalıdır, maaşları iyileştirilmelidir, istihdam sağlanması açısından yeni düzenlemeler yapılmalıdır." dedi.Emekli maaşlarına yapılan zammı hatırlatan Aslan, engelli bireylerin aldığı aylıklara da dikkat çekti.

"ENGELLİ ÇOCUK ANNELERİ, EŞİTSİZ VE GÜVENCESİZ YAŞLANIYOR"

"Engelli vatandaşlarımızın sağlıktan ücretsiz yaralanması, tedavi ve ilaç masraflarının alınmaması gerekmektir. Yaşamlarını zorlu şartlarda devam ettirmeye çalışan kardeşlerimiz için ilaçlara daha ulaşılabilir olmalı, ücretleri sıfırlamak gerekir." diyen Aslan, "Evde ağır engelli çocuklarına bakarken sosyal güvencesiz kalan anneler de emeklilik hakkı istiyor. Türkiye'de yaklaşık 600 bin ağır engelli evde bakılıyor. Aileler bu görevi ağırlıklı olarak kadınlara bırakıyor. Engelli çocuk anneleri, eşitsiz ve güvencesiz yaşlanıyor, yüzde 85'inin herhangi bir sosyal güvencesi yok." diye konuştu.

"İSTİHDAM ENGELLİ BİREYLERİN İÇİNDE YAYGINLAŞTIRILMALI"

"Bu gibi engelli vatandaşlarımızın sorunlarını sadece 3 Aralık Engelliler Günü'nde değil, dün de, bugün de, yarın da yani bu meselenin çözüldüğünü görene kadar devam etmek gerekir." diyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın zaten geçim sıkıntısı varken bir de engelli vatandaşlarımızın bu şartlar altında hayatını idame ettirmesi zorlaşacaktır. Derhal gerekli düzenlemeler artırılmalı, maaşlar iyileştirilmeli, erişilebilirlik kolaylaştırıcı olmalı, ilaçlar ücretsiz sağlanmalıdır. İstihdam engelli bireylerin içinde yaygınlaştırılmalı, gerekli teşvikler verilmelidir."