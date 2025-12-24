Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a beraat kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a beraat kararı

24.12.2025 10:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a beraat kararı

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın beraatına karar verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ümit Özdağ ve avukatları katıldı. Geçtiğimiz duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

"YAPMIŞ OLDUĞUM SİYASİ ELEŞTİRİDİR"

Son sözü sorulan Özdağ, "Yapmış olduğum siyasi eleştiridir. Bu yargılamanın hiç olmaması gerekirdi. Benim yapmış olduğum eleştirilerde, siyasetçiler tarafından Erdoğan'a karşı daha ağır ifadeler kullanılmıştır. Bunlarla ilgili bırakın cezai soruşturmayı, herhangi bir yargılama dahi gerçekleşmemiştir. Siyasi ve hukuki düşman ceza hukuku uygulamalarının bir neticesini yaşıyoruz. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu da belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Özdağ'ın kullandığı ifadelerle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği değerlendirildiğine yer verilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izini alındığı da kaydedildi. İddianamede, Özdağ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiğine de yer verildi. Ümit Özdağ 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

İlgili Konular: #Ümit Özdağ

İlgili Haberler

Ümit Özdağ yarın Silivri'ye gidecek: Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
Ümit Özdağ yarın Silivri'ye gidecek: Ekrem İmamoğlu'na ziyaret Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
Ümit Özdağ ile davalık olmuştu! Buğra Kavuncu'dan canlı yayında 'Zafer Partisi ile ittifak' yanıtı
Ümit Özdağ ile davalık olmuştu! Buğra Kavuncu'dan canlı yayında 'Zafer Partisi ile ittifak' yanıtı İYİ Parti ile Zafer Partisi arasında "milliyetçi ittifak" sinyali gündemde. Buğra Kavuncu, böyle bir birlikteliğin “niyet beyanı” olduğunu söyledi. Ümit Özdağ’la yaşadığı yargı süreçlerine ilişkin Kavuncu, "Şahsi meseleler memleketin önüne geçmemeli” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ erken seçim için tarih verdi: En uygun olan seçimdir
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ erken seçim için tarih verdi: En uygun olan seçimdir Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ekim 2026'da bir erken genel seçim, en uygun olan seçimdir. AK Parti, Cumhur İttifakı artık Türkiye'yi taşıyamıyor. Ekonomik buhranın 9. senesine girerken bir yandan da 'Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde olduğu kadar önemli gelişmeler olacak' diyerek cumhuriyetimizin varlığını tehdit edecek gelişmelere kapısını açmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Böyle bir yaklaşımın demokratik bir meşruluğu yok" dedi.