Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı zayıflatmayacak aksine güçlendirecektir'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Fatih Altaylı Silivri’de beni ziyarete gelmişti. İşlenmesi imkansız bir suçla suçlanarak tutuklandı. Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı zayıflatmayacak aksine güçlendirecektir. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Fatih Altaylı Silivri’de beni ziyarete gelmişti. İçeri girmeden o soğuk kış gününde Zafer Otağı’nda parti sözcümüz Azmi Karamahmutoğlu ve İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ile sohbet etmişlerdi. İşlenmesi imkansız bir suçla suçlanarak tutuklandı. Bu tutuklama Fatih Altaylı’yı zayıflatmayacak aksine güçlendirecektir. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum."

ÇADIRA ZİYARETİNİ PAYLAŞTI

Özdağ, Altaylı'nın Silivri'de Zafer Partisi'nin kurduğu çadıra yaptığı ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaştı.



