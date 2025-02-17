Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:57

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:04

Partisi'nin Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

İddianamede, Özdağ'ın söz ve beyanlarıyla Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğinin değerlendirildiği kaydedilerek, belirtilen suçtan kovuşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanlığından soruşturma izni gerektiği, talep edilen izin neticesinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 20 Ocak'ta kovuşturma izni verildiği kaydedildi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİYLE ALAKALI SÖZLER DEĞİL"

İddianamede ifadesine yer verilen Ümit Özdağ, söz konusu konuşma içeriğinin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan sıfatıyla 18 Ocak'ta Mersin'de partisinin 8'inci İl Kongresinde sarf etmiş olduğu sözlere atıf yapılarak söylendiğini kaydetti. Özdağ, sarf ettiği sözlerin herhangi bir yerinde hakaret bulunmadığını belirterek, sözlerinin Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı göreviyle alakasının olmadığını, genel başkan sıfatıyla sarf ettiği sözlere cevap niteliğinde olduğunu kaydetti.

"BU İFADEYİ ERDOĞAN BULDU"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından yapılan suç duyurusu içerisinde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu iddia edilen sözlerinin ise bizzat Erdoğan tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "Ne istediler de vermedik, bunlar paralel devlet kurdu" şeklindeki sözleriyle kamuoyuna duyurulduğunu ve 'Paralel Devlet' isminin de bizzat Erdoğan tarafından bulunduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DE ATATÜRK'E HAKARET NİTELİĞİNDEDİR"

Konuşmasının içeriğinde 'Haçlı seferleri' ile başlayan cümlenin bir hüküm cümlesi olduğunu ve içerisinde aşağılama, küfür yada hakaret barındırmadığını belirten Özdağ, "Eğer bu cümle hakaret suçunu oluşturuyor ise Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ocak'ta Mersin'de sarf ettiği 'Ülkemizin ilk 80 yılına asırların yorgunluğuyla 1. Dünya Savaşı'nın yükü altında kalan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin sancıları damga vurmuştur. Tek parti faşizminin milletimizin inancına, tarihine, kültürüne yönelik politikalarının ağır bedellerini izledik' sözleri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk' hakaret niteliğindedir" dedi. Özdağ, ifadesinin devamında ise Erdoğan'a atfen söylediği sözlerin, Erdoğan'ın başbakanlık dönemine ilişkin olduğunu ve eleştiri mahiyetinde sarf edilen sözlerin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu oluşturmadığını belirtti.

İddianamede Özdağ'ın tutuklandığı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu açısından soruşturmanın henüz tamamlanmamış olduğu, bu nedenle de "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu yönünden dosyanın 17 Şubat'ta ayrıldığı belirtildi.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımlarını da içeren çeşitli suçlamalar nedeniyle tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.