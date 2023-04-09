Zafer Partisi milletvekili aday listesini YSK'ye sundu

Zafer Partisi'nin YSK'ye verdiği milletvekili listesine göre, partinin genel başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep birinci sıradan milletvekili adayı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 20:18
Zafer Partisi milletvekili aday listesini YSK'ye sundu
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Siyasi partilere, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili adayı gösterecekleri isimleri belirlemeleri için tanınan süre bugün saat 17:00’de sone erdi. Zafer Partisi de milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Partide emekli Albay Erdal Sarızeybek de Hatay birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi. 

Parti; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Iğdır’da aday göstermedi.


Zafer Partisi Ümit Özdağ Seçim Yüksek Seçim Kurulu milletvekili adayı aday

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