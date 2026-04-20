Zafer Partisi Sözcüsü: 'Ya erken seçim ya da ara seçim'

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, gündeme ilişkin partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Karamahmutoğlu şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır sokakları, caddeleri güvensiz halde bırakılan ülkemizin, artık görüldüğü gibi okullarında da gençlerimizin güvende olmadıklarını büyük bir acıyla deneyimledik, tecrübe ettik. AKP hükümeti, dokuz ailenin kıyameti olan bu silahlı saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Türk Milli Eğitiminin üzerine karabalık gibi çökmüş olan AKP'li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi utanmadan görevinin başında kalabiliyor. AKP hükümetinin İçişleri Bakanı, çocuklarımızın güvenliğini sağlayamamış olmanın sorumluluğunu üzerine almadan aynı şekilde arsızca koltuğunda oturmayı sürdürebiliyor. Evlatlarını kaybeden, kıyametlerini yaşayan ailelerin acısına hürmeten istifa ederek özür dileme nezaketini bile gösteremiyorlar."

"YA ERKEN SEÇİM YA DA ARA SEÇİM"

Karamahmutoğlu, ara seçim tartışmalarına ilişkin ise, "AKP hükümeti gecikmeksizin bir an önce Anayasanın zorunlu kıldığı ara seçime giderek güven oyu tazelemesi yapmak zorundadır. Ya erken seçim ya ara seçim. Tükenmiş AKP hükümetini, 2028 yılının Mayıs ayına kadar yani olağan seçim tarihine kadar yani önümüzdeki uzunca iki yıllık süre boyunca taşıyabilmemiz, önümüzdeki koskoca iki yılı daha AKP hükümetiyle geçirebilmemiz mümkün değildir. Artık Türkiye'mizin üzerine bir kara basan gibi çöken bu hükümetin varlığı ülkemiz için bir kabus haline gelmiştir. Türkiye'miz AKP'yi sırtından atmalıdır; ya erken seçim ya da ara seçim" dedi.

"ANAYASA DAYATMASININ KARŞISINDA DURACAĞIZ"

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine ilişkin iktidara eleştirilerde bulunan Karamahmutoğlu, "Bir terörist başından baş müzakereci yaratmaya ve bunu Türk halkına kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bunun için de yeni bir Anayasa dayatmaya çabalıyorlar. Oysa Türk milleti, egemenliğinin ve Cumhuriyet Türkiye'sinin ölüm fermanı olacak böyle bir Anayasa dayatmasının karşısında duracaktır. Bugüne kadar giriştiğiniz, denemeye çabaladığınız, hatta hazırlayıp bitirdiğiniz ve sandığa kilitlediğiniz o yeni Anayasayı halkın huzuruna getirmeye cesaret edemeyeceksiniz" diye konuştu.

"BARRACK'IN GERİ ÇEKİLMESİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİN SELAMETİ AÇISINDAN GEREKLİ"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, Türkiye'deki görevinden alınması gerektiğini belirten Karamahmutoğlu, "Tom Barrack gittiği gurbetten memleketine geri dönmüş, gurbetçi bir Arap gibi Arap coğrafyasında şımarıkça dolaşıyor. Arap coğrafyasında şımarıkça dolaşan bu ABD Büyükelçisi'nin Türkiye'den geri çekilmesini, Türkiye-ABD diplomatik ilişkilerinin selameti açısından gerekli görüyoruz" dedi.