PİAR Araştırma'dan ara seçim ve erken seçim anketi: Seçmen ne diyor?

PİAR Araştırma, 3-6 Nisan 2026 tarihinde 26 kentte 2 bin 440 katılımcı ile bir anket gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Size göre erken seçim yapılmalı mı?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 56,5'i "Evet, yapılmalı" yanıtını verdi.

Yüzde 8,8'in "Fikrim yok" yanıtını verdiği ankette, erken seçim istemeyenlerin oranı ise yüzde 34,7 oldu.

SEÇMEN AKP'DEN UMUTSUZ

Aynı ankette seçmenlerin 'ara seçim' görüşüne de yer verildi. Katılımcılara, "CHP lideri Özgür Özel, ara seçimin yapılabilmesi için kendi partisinden bazı milletvekillerinin istifa edeceğini açıkladı. Sizce AK Parti iktidarı bu durumu kabul ederek ara seçimin yapılmasına onay verir mi?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 50,8'i, soruya "Hayır" yanıtını verirken yüzde 36 ,5'i ise "Evet" yantını verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.

CHP BİRİNCİ SIRADA

Ankette ayrıca siyasi gündem araştırması da yapıldı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu.

Sonuçlar şöyle oldu:

CHP: Yüzde 35,3

AKP: Yüzde 32,4

MHP: Yüzde 9,1

DEM Parti: Yüzde 8,4

İYİ Parti: Yüzde 5,2

Zafer Partisi: Yüzde 3,8

YRP: Yüzde 2,6

Diğer: Yüzde 3,2