PİAR Araştırma'dan ara seçim ve erken seçim anketi: Seçmen ne diyor?

8.04.2026 17:45:00
PİAR Araştırma, 26 kentte gerçekleştirdiği 'ara seçim' ve 'erken seçim' başlıklı anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre katılımcıların yüzde 56,5'i erken seçim istiyor.

PİAR Araştırma, 3-6 Nisan 2026 tarihinde 26 kentte 2 bin 440 katılımcı ile bir anket gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Size göre erken seçim yapılmalı mı?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 56,5'i "Evet, yapılmalı" yanıtını verdi.

Yüzde 8,8'in "Fikrim yok" yanıtını verdiği ankette, erken seçim istemeyenlerin oranı ise yüzde 34,7 oldu.

SEÇMEN AKP'DEN UMUTSUZ

Aynı ankette seçmenlerin 'ara seçim' görüşüne de yer verildi. Katılımcılara, "CHP lideri Özgür Özel, ara seçimin yapılabilmesi için kendi partisinden bazı milletvekillerinin istifa edeceğini açıkladı. Sizce AK Parti iktidarı bu durumu kabul ederek ara seçimin yapılmasına onay verir mi?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 50,8'i, soruya "Hayır" yanıtını verirken yüzde 36 ,5'i ise "Evet" yantını verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.

CHP BİRİNCİ SIRADA

Ankette ayrıca siyasi gündem araştırması da yapıldı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu soruldu.

Sonuçlar şöyle oldu:

CHP: Yüzde 35,3

AKP: Yüzde 32,4

MHP: Yüzde 9,1

DEM Parti: Yüzde 8,4 

İYİ Parti: Yüzde 5,2 

Zafer Partisi: Yüzde 3,8

YRP: Yüzde 2,6 

Diğer: Yüzde 3,2

Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a ara seçim yanıtı! Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ara seçim çağrılarına kapıyı kapatmasına sert tepki gösterdi. Ara seçimin bir anayasal zorunluluk olduğunu vurgulayan Özel, "Gündemimizde ara seçim yok demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir; en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 'ara seçim' uyarısı İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında ''Ayakları yere basmayan çıkışlar muhalefetin gücünü azaltır. Biz şimdi 'hemen seçim' diyoruz ama gösteri için değil gerçek bir ihtiyaç olduğu için istiyoruz. Bu ülke artık yönetilemediği için seçim diyoruz'' dedi.
Özgür Özel 'ara seçim' gündemiyle hafta boyunca 12 partiyle görüşecek CHP lideri Özgür Özel, ara seçim gündemiyle hafta boyunca 12 muhalefet partisiyle görüşme yapacak. İlki pazartesi günü DEM Parti ile başlayan görüşmeler; yarın TİP ve EMEP, perşembe günü İYİ Parti, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi, cuma günü Demokrat Parti ve DEVA Partisi, pazar ve pazartesi günleri ise Anahtar Parti, Zafer Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti ile devam edecek.