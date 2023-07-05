Zafer Partisi’nden il teşkilatlarına 'Fransa' gerekçeli talimat: Etkinliklere katılmayın

Yayınlanma: 05.07.2023 - 23:54

Güncelleme: 05.07.2023 - 23:54

Zafer Partisi Genel Sekreter Cezmi Polat imzasıyla il başkanlıklarına gönderilen genelgede Fransa'daki protestolar örnek gösterilerek, partinin 'Vatan, Namus, Bayrak ve Atatürk' gibi hassasiyetlerinin iç ve dış provokatörlerce istismar edilerek şiddet eylemlerine dönüştürülmesi ihtimali'ne karşılık bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada bu amaçla üyelerin parti genel merkezinin onayı olmadan toplantı, gösteri yürüyüşü vb. etkinliklere katılmaması ve basın açıklaması yapmaması istendi.

Partiden teşkilatlara gönderilen genelge şöyle:

"Son günlerde Fransa'da başlayan protestoların, şiddet olaylarına dönüştüğü, can ve mal güvenliğine zarar verdiği görülmektedir.

Bilindiği üzere Suriye'deki iç çatışmalar nedeniyle, 2011 yılından itibaren ülkemize gelen sayıları 13 milyonu bulan Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılar ile kaçaklar (Afganistan, Pakistan ve Kuzey Afrika'dan gelen) kamu düzenimizi tehdit eden ciddi bir hassasiyet oluşturmuştur.

Bu yabancı unsurların içerisindeki IŞİD gibi silahlı terör gruplarının varlığı, mevcut tehdidi "iç savaşa" dönüştürecek ciddi bir potansiyel risk içermektedir.

Ülkemizdeki yabancı varlığı ve bu unsurların başta kadınlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı taciz ve tahrik eden tavır ve davranışlarının, Atatürk heykeli gibi anıt ve değerlerimize yönelik saldırılarının ilerleyen günlerde artarak devam etmesi mümkündür.

Ülkemizdeki yabancıların taciz, tahrik ve değerlerimize yönelik saldırıları karşısında, "Vatan, Namus, Bayrak ve Atatürk" gibi değerlerimize bağlılığımızın, iç ve dış provokatörlerce istismar edilerek, haklı ve yasal protestoların Fransa'daki gibi şiddet eylemlerine dönüştürülmesi ihtimaline karşı, Genel Başkanımız kamuoyunu ısrarla uyarmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, daha önce suç duyurusunda bulunduğumuz 'Ataman Kardeşliği' gibi provokatör grupların yanı sıra, Gezi protestoları döneminde haklı ve demokratik talepleri dile getiren Türk Gençliği dışında, olayları istismar eden birçok yasadışı grubun kullanılacağı aşikardır.

'UYANIK OLUN'

Zafer Partisi teşkilatları olarak; yukarıda bahsi geçen istismar edilebilecek konulara ilişkin uyanık olunması ve aşağıda belirtilen birtakım tedbirlerin alınması önem arz etmektedir:

1. Siyasi faaliyetlerimizde ve parti adını taşıyan resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılan paylaşımlarda; parti programımıza uygun hareket edilecek, tüzüğümüze ve mevcut yasalara aykırı hiçbir etkinlik ya da paylaşım yapılmayacaktır.

2. Hangi gerekçe ile olursa olsun, Parti Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı olmadan, gerçek ya da tüzel kişiler tarafından il ve ilçe merkezlerinde düzenlenecek toplantı, gösteri yürüyüşü vb. etkinliklere katılım sağlanmayacaktır.

3. Parti Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı olmadan basın açıklaması ya da duyuru yapılmayacak, izin alındığı taktirde yapılacak açıklamada, Genel Merkezce onaylanan metin dışına çıkılmayacaktır.

4. Suç unsuru taşıyan ya da kamu düzenini ve genel asayişi bozan herhangi bir olayla karşılaşıldığında; müdahale edilmeyecek, ivedi olarak kolluk güçlerine ihbarda bulunulacak, müteakiben olay ve olaya karşı yapılan işlemle ilgili konular hakkında Parti Genel Sekreterliği'ne bilgi verilecektir."