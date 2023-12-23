Zafer Partisi'nden istifa etmişti: Tayyibe Merve Çakar İYİ Parti'ye katıldı

Yayınlanma: 23.12.2023 - 20:48

Güncelleme: 23.12.2023 - 20:49

Zafer Partisi İstanbul Milletvekili adayı olan Tayyibe Merve Çakar, geçtiğimiz günlerde 'mobinge uğradığı' gerekçesiyle istifa etmişti. Çakar, İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'ye geçtiğini Ankara İl Başkan Yardımcısı İlteriş Kağan Arslan sosyal medya hesabından duyurdu.

Arslan şunları söyledi:

"28. Dönem Zafer Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Sn. Tayyibe Merve Çakar aramıza katılmıştır. Kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Rozet takma töreni önümüzdeki günlerde Ankara İl Başkanlığında, İl Başkanımız Sn. Dr. Yener Yıldırım’ın katılımlarıyla yapılacaktır. Aramıza Hoş Geldiniz!"

"CESURLAR HAREKETİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Çakar ise Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ve İl Başkan Yardımcısı Arslan'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"İyi Parti’ye katılım sürecimde desteklerini biran olsun esirgemeyen 21.Dönem Milletvekilimiz ve aynı zamanda Ankara İl Başkanımız olan Yener Yıldırım Bey ve Ankara İl Başkan Yardımcımız İlteriş Kağan Arslan Bey başta olmak üzere tüm cesurlar hareketine teşekkür ederim."