İYİ Parti formül arıyor: Ankara'da Zorlu ve Vural, İstanbul'da da Kavuncu'nun adı geçiyor

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:32

İstifalar, görevden almalar ve ihraçlarla gündemden düşmeyen İYİ Parti’de, bir yandan da 31 Mart yerel seçimleri için adaylık çalışmaları da sürüyor.

“Bu bir savaş, savaşa varım” diyen Genel Başkan Meral Akşener’in bu çıkışının ardından özellikle CHP’nin oy oranının yüksek olduğu yerleşim yerlerinde adayların hızla açıklanacağı kulislerde konuşuluyor. Partinin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmakta zorlanırken, yönetimin Ankara için ilginç bir formül geliştirdiği öne sürülüyor. Ankara’da CHP’nin adayının ülkücü kökenli Mansur Yavaş olması ve AKP’nin de yine ülkücü kökenli Turgut Altınok’u aday göstereceğine kesin gözüyle bakılması nedeniyle parti, Ankara için ülkücü kökenli bir aday düşünüyor.

Ankara’da Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Oktay Vural’ın adı geçiyor. İstanbul için de Buğra Kavuncu düşünülüyor. Muğla için Metin Ergun, Balıkesir için ise Turhan Çömez işaret ediliyor. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay için Gökhan Zan düşünülürken, Mersin’de ise Burhanettin Kocamaz’ın aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada partide aday adaylığı süreci 12 Ocak’a uzatıldı.

ANKARA ÖRGÜTÜ DAĞILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına karşı çıkan İYİ Parti il ve ilçe yöneticilerine ilişkin istifalar ve görevden almalar sürüyor. Ankara’da ilçe örgütlerinden büyük kopuşlar yaşanması beklenirken, son olarak Ankara il başkanı Yener Yıldırım, “Çankaya ilçe başkanı ve ilçe yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan atanmıştır” açıklamasını yaptı. Yıldırım, önceki gün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarımız görevden alınmıştır” demişti. Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Aydın il başkanlığı görevine Ahmet Ertürk’ün atanmasına tepki gösteren Efeler Belediye Başkan Aday Adayı Recep Taner adaylıktan çekildiğini açıkladı.

‘İSTİFA ETME’ TARİFİ

İYİ Partili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda birçok partiliye nasıl istifa edeceklerini tarif eden mesajlar gönderildiğini duyurdu. Gönderilen mesajda “Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz M. Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır il teşkilatımız İYİ Parti’den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-Devlet üzerinden ‘parti üyeliği başvurusu’ menüsünden İYİ Parti’den istifa edebilirsiniz” dendi. Mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Kavuncu, “Gerekli tedbiri alıyoruz” dedi.