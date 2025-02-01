Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ için dilek balonu eylemi

Yayınlanma: 01.02.2025 - 23:20

Güncelleme: 01.02.2025 - 23:20

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için dilek balonu eylemi düzenlendi.

Bir süredir cezaevinin önünde de nöbet tutan partililer "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" sloganları attı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Dilek balonu görüntülerini X hesabından paylaşan Özdağ şu ifadeleri yazdı:

"Bugün Türkiye'nin dört bir yanından dilek balonları gök yüzüne salındı. Biliyorum, hepiniz benim özgür kalmam için yaktı balonları, kalbinden beni geçirerek gök yüzüne bıraktı.

Büyük Türk Milleti, Ben aklınızda kalbinizde olduğum sürece özgürüm.

Dört duvar arasında beni rehin tutuyor olabilirler ancak, "binlerce şehidimizin katili terörist elebaşı Öcalan serbest kalmasın, Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyet yaşasın, Anayasa'dan Türklük çıkartılmasın, milyonlarca sığınmacı ve kaçak Türkiye'nin demografik yapısını bozmasın, uyuşturucu ve kumar baronları çocuklarımızı kirletmesin, devleti tarikat ve cemaatler yönetmesin, Türk devleti yeniden devlet gibi yönetilsin, adalet gerçek anlamda yeniden tesis edilsin, Türk işçisi, emeklisi açlıklığa yoksulluğa mahkum olmasın, gençlerimiz işsiz kalmasın, ormanlarımız ranta kurban gitmesin, sularımız kirlenmesin, rant çeteleri ülkemizi talan etmesin, Türkiye güçlü ve kendi kendine yeten, sokakları güvenli, insanları huzurlu olsun" diyenler oldukça bedenim rehin olsa da ruhum, düşüncelerim, ideallerim ve Büyük Türk Milleti'ne olan sonsuz sevgim ve sadakatim hep özgür olacak!"