Zafer Partisi'nin Eskişehir adayı ve AKP'nin Beylikova adayı arasında ilginç diyalog: 'Afganlar giderse tarım biter!'

Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki’nin seçim gezisinde AKP Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara ile karşılaşmasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 20:14
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Yerel seçimlere sayılı günler kala, her partiden adaylar sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki’nin seçim gezisinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Beki’nin AKP Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara ile karşılaşmasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

“AFGANLAR GİDERSE TARIM BİTER”

“Niye bize düştü bu iş? Siz hükümettesiniz niye göndermiyorsunuz? Seviyor musunuz bu Afganları?” diyen Beki’ye, AKP’li aday “Afganlar giderse şu an tarım bitiyor” yanıtını verdi.

Cevaba şaşıran Beki ise “Bitiyor mu? Başkanım biz 2016’dan önce de tarıma devam ediyorduk” dedi.

AKILLARA SOYLU'NUN AÇIKLAMASI GELDİ

Söz konusu görüntüler, akıllara eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2022'deki açıklamalarını getirdi.

Soylu, mültecilerin ekonomiye katkısı olup olmadığına ilişkin "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim" yanıtını vermişti.

Soylu şöyle konuşmuştu:

"Elbette ki bir takım dertler sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var mı, yok mu, var. Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim, bu düşmanlığın bir anlamı yok."


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