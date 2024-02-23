Zafer Partisi'nin Eskişehir adayı ve AKP'nin Beylikova adayı arasında ilginç diyalog: 'Afganlar giderse tarım biter!'
Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oğuz Beki’nin seçim gezisinde AKP Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara ile karşılaşmasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı.
Yerel seçimlere sayılı günler kala, her partiden adaylar
sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Zafer Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Oğuz Beki’nin seçim gezisinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Beki’nin AKP Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara ile
karşılaşmasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.
“AFGANLAR GİDERSE TARIM BİTER”
“Niye bize düştü bu iş? Siz hükümettesiniz niye
göndermiyorsunuz? Seviyor musunuz bu Afganları?” diyen Beki’ye, AKP’li aday “Afganlar
giderse şu an tarım bitiyor” yanıtını verdi.
Cevaba şaşıran Beki ise “Bitiyor mu? Başkanım biz 2016’dan önce de tarıma devam ediyorduk” dedi.
AKILLARA SOYLU'NUN AÇIKLAMASI GELDİ
Söz konusu görüntüler, akıllara eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2022'deki açıklamalarını getirdi.
Soylu, mültecilerin ekonomiye katkısı olup olmadığına ilişkin "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim" yanıtını vermişti.
Soylu şöyle konuşmuştu:
"Elbette ki bir takım dertler sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var mı, yok mu, var. Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim, bu düşmanlığın bir anlamı yok."
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan o isimlere çizik
- '4 ilçe el değiştirebilir'
- Galatasaray Avrupa'ya veda etti!
- Said Nursi 'sevdalısı' profesör baskı mı yaptı?
- TKP'den İstanbul kararı
- Sparta Prag taraftarından skandal pankart!
- Dünyanın en pahalı plakası rekor kırdı!
- Batan gemide 6 bin TL ayrıntısı
- 'Niçin desteklediğini ben biliyorum...'
- İmamoğlu'na ilginç teklif