Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:55

Güncelleme: 22.02.2024 - 15:55

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sedat İstanbul Beylikdüzü’nden bağımsız olarak belediye başkan adaylığını açıkladı.

Yeniçağ’ın haberine göre, Türk vatandaşı yapılan bir Afgan uyruklu şahsın İstanbul Beylikdüzü’nden bağımsız olarak belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

Sedat, adaylığı sosyal medya hesabından duyurdu.

BBP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI DA OLMUŞ

Öte yandan Türk vatandaşı olarak İzzet Sadat ismini kullanan Afganistan uyruklu şahsın Cumhur ittifakı ortağı ve ülkücü kimliğiyle bilinen Büyük Birlik Partisi’nden 2023 yılındaki seçimlerde milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul 2.bölgeden 6. sırada milletvekili adayı gösterilen şahsın aynı zamanda BBP’den ilçe başkanlığı görevi yürüttüğü de belirtildi.