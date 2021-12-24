Zafer Şahin canlı yayında açıkladı: 'Emekliye ek zam geliyor' iddiası
Asgari ücretten sonra milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zam oranını bekliyor. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin, canlı yayında emekliye yapılacak zammı açıkladı.
Asgari ücretin zam oranı belli olduktan sonra gözler emekli maaşına yapılacak zammı bekliyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Zafer Şahin, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında emekli maaşları hakkında açıklamalarda bulundu.
Emekliye çift zam yapılacağını ifade eden Şahin, Ocak ayında maaşı 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılacağını bunun haricinde bir de normal zam verileceğini söyledi.
Memurların beklediği 3600 ek göstergenin de Mayıs ayına kadar hayata geçeceğini savundu.
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