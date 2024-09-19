'Zalim Eset'ten 'Kardeşim Esad'a dönüş... 'Görüşmeye hazırız'

Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:44

Güncelleme: 19.09.2024 - 12:02

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin canlı yayında açıklamalarda buludu.Fidan, saldırılara ilişkin, "Hizbullah'ın yapacağı satın almaları İsrail önceden öğreniyor daha sonra paravan şirketlerle nüfuz ediyorlar" dedi.

Bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğunu belirten Bakan Fidan, 'Son iki gündür Lübnan'da olan patlamalar 'fırsat operasyonu' olarak değerlendirilen operasyonlar. Bir fark var bu büyük çaplı bir operasyon. İlk gün Lübnan Başbakanı'nı aradım, her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim. İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye'deki siber güvenlik durumuna ilişkin ise şunları söyledi:

"Siber güvenlikle ilglili ülkemizde büyük bir farkındalık var. Ulaştırma Bakanlığı'nda kurumlarımız var ve MİT'te oldukça kabilyetli birimler var. Müstakil bir siber güvenlik çalışması önerisi hükümetimize getirildi. Cumhurbaşkanıımız da bu konuda bir irade koydu. En kısa zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz"

"DUR DİYECEK BİR GÜÇ LAZIM"

Fidan, İsrail'deki "fanatik hükümetin" bütün tehditleri yok etme stratejisi güttüğünü, Gazze'de aşamalı strateji yürüttüğünü, şimdi bunu Lübnan'da hayata geçirdiğini söyleyerek "Bunu Amerika'nın da desteğiyle yapıyor. Buna dur diyecek bir güç lazım." ifadelerini kullandı.

Fidan, şunları ekledi:

"Bu çılgınlık sadece Filistinlilere değil İsraillilere de zarar veriyor. Bu tepkilerin altında yıllarca kalırsınız. Bu sizi gelecek 10 yıllar 100 yıllar güvencesizlik altında tutacak. Aklı selim İsrailliler bunu görüyor."

İKİ ÜLKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Ürdün ve Mısır'da savaş riskinin olduğunu ifade eden Fidan, Netanyahu'nun savaşı bölgeye yaymakta kararlı olduğunu söyleyerek, 'İsrail'in Batı destekli bu çılgınlığı durdurulmalı' dedi.

Fidan, 'Dün Ürdün'deydik. Ürdün de kendisini bir askeri alarm düzeyine getirmiş durumunda. Netanyahu'nun Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor.

Şu anda İsrail'deki fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor, hükümet aşamalı strateji uyguluyor. Gazze'den sonra Lübnan'a geçiyor. Belki daha sonra başka hedeflere yönelecek. Bunu yaparken ABD desteğini de yanına alıyor. Uluslararası sistemin geç olmadan buna dur demesi gerekiyor. Bu çılgınlık sadece Filistinlilere zarar vermiyor, İsraillilerin de geleceğini ipotek altına alıyor.' ifadelerini kullandı.

ESAD GÖRÜŞMESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını hatırlattı.

Fidan, görüşmelerin bir süredir dolaylı olarak devam ettiğini belirterek şunları ekledi:

"İstihbari ve askeri çeşitli formatlarda görüştük. Bizim özellikle 2017'den itibaren Astana formatı ve Ruslarla yaptığımız askeri mutabakat neticesinde dondurulmuş bir savaş var artık, çatışma yok, sessİzilk ortamı var. O zamandan beri belli konuların kalıcı çözümne yönelik adımlar atıması gerektiğini düşündük.

Rejim ve muhaliflerin savaşında iki tarafın kendi anlaşabilecekleri bir siyasal çerçeve görmek istiyoruz. Türkiye ile normalleşmeden önce yurtdışındaki milyonlarca Suriyeli mülteci düşünülmeli.

Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye’nin daha rahat çözeceğine inanıyorum.

Suriyelilerin 3 milyondan fazlasının Türkiye'ye geldiğini ifade eden Fidan, "5 milyonu orada rejim kontrolü dışında yaşıyor. Biz orada belli bir sistem kurmasaydık, 5 milyon Suriyeli daha gelirdi. Orada kendilerini güvende hissetmiyorlar" dedi.

İç savaş öncesi aile görüştükleri Suriye liderine "Kardeşim Esad" diye hitap eden Erdoğan, cihatçı gruplara destek politikasına geçişle birlikte "Zalim Eset" dönemini başlatmıştı.

Erdoğan, daha sonra Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olası bir görüşme için her an davette bulunabileceklerini söyledi.