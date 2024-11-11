Zaytung haberi değil... Erdoğan 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde konuştu: 'Avrupa'da birinciyiz'

Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:55

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:58

Betonlaşmanın giderek arttığı, rant uğruna doğa alanlarının katledildiği ve imara açıldığı, doğayı savunmak isteyenlerin 'çapulcu ve terörist' ilan edildiği Türkiye'de; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde konuştu.

"AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Bir video mesaj yayımlayan ve "Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyoruz" iddiasında bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yılın teması olarak belirlenen 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganı ile dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm masum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır."

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayınladığı video mesaj pic.twitter.com/bU9KhBgkIw — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 11, 2024

YÜZ BİNLERCE AĞAÇ KATLEDİLECEK

AKP'nin gözde müteahhitlerinden Cengiz Holding, Halil Ağa Bakır Madeni İşletmesi için Kazdağları’nda yüz binlerce ağacı keseceği projeye başladı.

Bölge sakinlerinin "ÇED olumlu" raporuna itirazı Danıştay'da beklerken, şirket 100 dönümden büyük bir arazide faaliyete geçti.

Madenin Bayramiç ve Çan ilçelerine bağlı Halilağa, Hacıbekirler ve Muratlar köylerini haritadan sileceği dile getiriliyor.