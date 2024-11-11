Özgür Özel 'sarayın yeni Zekeriya Öz'ü' demişti: Erdoğan Akın Gürlek'in eşini de atadı!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:04

Güncelleme: 11.11.2024 - 00:51

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na atamalar yapıldı.

Buna göre, SPK'nin ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliğine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

AKIN GÜRLEK'İN EŞİNİ ATADI

CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, atamaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakan Yardımcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek’in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı.. Bir tek cümlede memleketin özeti."

Adalet Bakan Yardımcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek’in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı..

Bir tek cümlede memleketin özeti.. pic.twitter.com/nHjab9WrSx — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) November 10, 2024

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, SPK'ya üye olarak atanan Elif Gülşah Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi olduğunu yazdı.

Adalet Bakan Yardımcısıyken ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da başındaki isim.

Başarır, Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan Elif Gülşah Gürlek'in SPK'ya atannmasına ilişkin olarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir!"

Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi.



Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi.



Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir! pic.twitter.com/3R876FsMfS — Ali Mahir Başarır (@alimahir) November 10, 2024

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturmada Akın Gürlek ismine dikkat çekerek, şunları söylemişti:

"İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek (İstanbul Başsavcısı) orada. Seyyar giyotin gibi. Şimdi İstanbul'da. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?"

CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan gazeteci Furkan Karabay hakkında yaptığı paylaşımda, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sarayın yeni Zekeriya Öz’ü kendince meydan okuyor. Adalet celladı seyyar giyotin, sicilini ve kararlarını haberleştiren gazeteciyi tutuklatarak, yurttaşlara ve gazetecilere kendince gözdağı veriyor."