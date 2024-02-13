Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zekai Sana kaç yaşında, nereli?

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. CHP Ordu adayı Zekai Sana oldu. Peki, Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zekai Sana kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:14
Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zekai Sana kaç yaşında, nereli?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belli oldu. CHP Ordu adayı  Zekai Sana oldu. Peki,  Zekai Sana kimdir? CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı  Zekai Sana kaç yaşında, nereli?

ZEKAİ SANA KİMDİR?

Zekai Sana, 1959 yılında Ordu'nun Kumru ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara Eğitim Enstitüsü'nde başlayan Sana, ardından Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etti ve bu alanda da başarılı bir akademik kariyer izledi. Profesyonel yaşamına Sümerbank Genel Müdürlüğü'nde memur olarak başlayan Zekai Sana, burada altı yıl boyunca görev aldı. Zekai Sana evli ve iki çocuk sahibidir.


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