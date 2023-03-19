Zekeriya Yapıcıoğlu'nun bayrak sözleri tepki çekti: Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 20:50

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 20:52

AKP’nin “Cumhur İttifakı’na katılmasını istediği” HÜDA PAR’ın parti programında yer alan talepleri dikkat çekmişti. HÜDA PAR’ın daha önceki parti programında, Türklük karşıtı ifadeler ve “karma eğitim karşıtlığı” dikkat çekerken, “federasyon” ile ilgili talepleri de yer almıştı. Partinin aynı programında, Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir anayasa hazırlanması gerekliliği ve bu yeni anayasada “değiştirilemez nitelikte hiçbir maddesinin olmaması” da yer almıştı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun şimdi de daha önce katıldığı bir televizyon programında “Türk bayrağı” ile ilgili kullandığı ifadeler tepki çekti. Yapıcıoğlu, programda, “Biz, eşit vatandaşlık istiyoruz. Bu bayrak hepimizin bayrağı olsun istiyoruz, bizim bayrakla problemimiz yok. Ama bu bayrağın ismi ‘Türk bayrağı’ dediğinizde Kürt diyecek ki benim bayrağım nerede? Niye Türk bayrağı? Benim bayrakla kavgam yok, herhangi bir problemim yok. Ama bayrağın ismi bana problemli geliyor. Neden ‘Türkiye bayrağı’ değil de ‘Türk bayrağı’ deniyor?” dedi.

BAHÇELİ NE DİYECEK?

HÜDA-PAR ile ilgili bugüne değin Cumhur İttifakı’nın ana bileşeni olan MHP’den bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. MHP kanadı HÜDA PAR ile ilgili “sessizliğini” korurken, genel başkan Devlet Bahçeli’nin “anayasanın ilk 4 maddesine ‘MHP’nin kırmızı çizgisi olarak baktığı” biliniyor.

Bahçeli’nin, HÜDA PAR’ın parti programında yer alan taleplerine bugüne kadar “sessiz kalması”, “HDP’yi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde siyaseten silmenin anahtarı HÜDA PAR mı” sorularını da beraberinde getirdi. Bahçeli’nin bu konuda “bir süreliğine sessiz kalacağı” da ileri sürüldü.