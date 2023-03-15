Ümit Özdağ'dan Cumhur İttifakı'na 'HÜDA PAR' eleştirisi: Domuz bağı ittifakına dönüştü

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 22:57

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 22:57

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan'la birlikte Konya'da Tarım Fuarı'nı ziyaret etti.

Sinan Oğan ve partililerle stantları gezen Ümit Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada hem Cumhur hem de Millet İttifakı'nı eleştirdi.

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

HÜDA PAR'IN CUMHUR İTTİFAKI İLE TEMASI

"HÜDA PAR’ın katılmasıyla Cumhur İttifakı domuz bağı ittifakına dönüşmüştür. Hizbullah’ın işlediği cinayetleri, programında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iki milletli bir yapıda tekrar kurulması gerektiğini, laik sistemin, üniter devlet sisteminin tasfiye edilmesini savunan HÜDA PAR. Öte yanda aynı zeminde hareket eden, Kandil ve PKK ekseninde hareket eden HDP, ne yazık ki, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını belirleyebileceklerini düşünmektedir. Millet İttifakı’nı yöneten liderlerin ve Cumhur İttifakı’nı yöneten liderlerin gafletinden dolayı. Biz ATA İttifakı’nda bir araya gelen Atatürk çizgisindeki milliyetçi partiler, Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, asla ve asla HÜDA PAR ve HDP ile ilgisi olanları kapımızın önünden geçirmeyeceğiz."

SİNAN OĞAN'DAN AÇIKLAMA

?ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise, “Biz ATA İttifakı olarak her yerde olacağız. Bütün adaylara hodri meydan diyorum. Gelsinler Konya’da tarımın sorunlarını konuşalım. Gaziantep’te yerel sanayiyi konuşalım. Gidelim hep beraber Hatay’da bu deprem neden bu kadar büyük bir felakete neden oldu, halk kürsüsünü kuralım, konuşalım. Çakma anketlerle, devlet imkanlarıyla, televizyonların ele geçirilmesiyle bu seçimi kazanacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak bu seçimin belirleyicisi biz olacağız ve hiçbir şekilde ne HDP’nin 6+1 formülüyle Millet İttifakı’nı esir almasına, ne de Cumhur İttifakı’nı domuz bağıyla bağlamalarına müsaade etmeyeceğiz” dedi.