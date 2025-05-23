Zeybekci, 19 Mart’ın faturasını kabul ederken, emekli aylıkları ve kiralar konusundaki açıklaması tepki çekti: ‘Ülkede yaşananlardan bihaber’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte kur artışını durdurabilmek için Merkez Bankası yaklaşık 57 milyar dolarlık satış yapmıştı. Zeybekci katıldığı bir televizyon programında 19 Mart sürecinin ekonomiye zarar verdiğini kabul etti. Zeybekci, “19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna ‘vermedi’ demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye’ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz ve verdi” dedi.

EN DÜŞÜK AYLIK

Zeybekci’nin en düşük emekli aylığı ve kiralar-asgari ücret konusundaki açıklamaları ise dikkat çekti. Zeybekci, bugün en düşük emekli aylığının 15 bin lira olduğunu iddia etti. Oysa şu anda en düşük emekli aylığı 14 bin 468.8 lira. Ayrıca binlerce emeklinin kök aylığı bu rakamın da altında. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak en düşük emekli aylığı bu seviyeye çıkarılıyor. “Bunu 15 bin lira değil de 100 bin lira yapsak ne olur ?” diyen Zeybekci, “Siz vatandaşın alacağı yumurta sayısını, et miktarını arttırmadığınız sürece, diğer tüketim maddelerinin miktarlarını atırmadığınız sürece dağıttığınız para otomatik olarak enflasyon olarak yansır” savunması yaptı.

KİRA 5 BİN LİRAYMIŞ!

Bu arada Zeybekci’nin, “Şu an asgari ücret 22 bin lira değil de 52 bin lira olsaydı derhal kiralar 5 bin liradan 15 bin liraya çıkardı” demesi de dikkat çekti. Çünkü şu anda büyük kentlerde ortalama kiralar 25-30 bin lira seviyelerinde. Bunun çok üzerinde kiralar da var. Kentlerde Zeybekci’nin ifade ettiği gibi 5 bin, 15 bin liraya kiralık ev bulabilmek neredeyse imkansız. Ayrıca 22 bin lira alan asgari ücretli ile 14 bin 468.8 lira aylık alan emekli, açlık sınırının altındaki gelirleri ile ev kiralarını bile ödeyemiyor. Emekli, asgari ücretli geçinebilmek için çarşı-pazarda 1 liranın hesabını yapıyor.

‘SONUNDA BİRİ ÇIKTI’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Zeybekci’nin açıklamalarını değerlendirirken, “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, aylardır kaçamak ifadelerle 19 Mart operasyonunun ekonomik faturasını gizlemeye çalıştı. Ancak sonunda iktidar cephesinden biri çıktı ve ‘kral çıplak’ dedi. Zeybekci’nin açıklamaları, aslında malumun ilanıdır: 19 Mart süreci ekonomimize ciddi zarar vermiştir” dedi.

‘GERÇEKLERDEN KOPTULAR’

Bakırlıoğlu, Zeybekci’nin kiralar ve emekli aylıkları konusundaki açıklamalarının ise AKP iktidarının ülkenin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Zeybekci’ye göre Türkiye’de kiralar 5 ila 15 bin lira arasında değişiyormuş. Belli ki Sayın Zeybekci ya Türkiye’de yaşamıyor ya da yurttaşın halini görmek istemiyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre megakentte ortalama konut kirası 2024 yılının sonunda 25 bin liraya ulaşmış durumdaydı. Türkiye’de artık 5 bin liraya bırakın ev kiralamayı, belki bir oda kiralayabilirsiniz.”

‘YAŞANANLARDAN BİHABER’

Bakırlıoğlu, Zeybekci’nin emekli aylıkları konusundaki değerlendirmesinin de en az kiralar kadar gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Zeybekci emekli aylığını 15 bin lira sanıyor. Oysa milyonlarca emekli 14 bin 469 lirayla hayatta kalmaya çalışıyor. Yüz liranın hesabını yapan emekli için o aradaki fark oldukça büyük ama anlaşılan iktidardakiler için pek bir önemi yok. Üzülerek görüyoruz ki iktidar; ne pazardaki etiketleri görüyor ne faturalardaki rakamları okuyor; ne de yurttaşın sofrasına ne koyabildiğinin farkında. Ülkesinde yaşananlardan bu kadar bihaber olan birisinin iktidar partisinin yönetiminde yer alması, AKP’nin ne kadar halktan koptuğunun da bir göstergesidir. Ama 19 Mart’ın ekonomik hasarı o kadar büyük ki halkının sorunlarına bu kadar kör olanlar bile görebiliyor. Gerçeklerden bu kadar kopmuş bir iktidarın da, ülkenin ve yurttaşların sorunlarına çözüm üretmesi mümkün değildir. Çünkü sorunun farkında değiller.”