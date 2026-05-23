Zeydan Karalar'dan kurultay çağrısı: 'Kemal Kılıçdaroğlu yanlış davrandı'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Karalar, CHP'nin karışmadığını "karıştırıldığını" ifade etti. Karalar, "Kemal Bey bana göre yanlış davrandı. Varsa meseleler, ki bence de bazı sorunlar var, bunları konuşup çözmek gerekirdi. Böyle olmadı" şeklinde konuştu.

"HIZLA KURULTAY'I TOPLAMAMIZ LAZIM"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Karalar, yol haritasını ise şu sözlerle açıkladı:

“Bu iş bağırıp çağırarak, karşı tarafı suçlayarak çözülmez. Meydanlarda Kemal Bey yuhalansa partiye faydası ne, küfür edilse faydası ne! Sakin olmak, akılcı olmak lazım. Hızla Kurultay’ı toplayıp yeni genel başkanı seçmek ve yola devam etmek lazım.

Böyle yapabilirsek, bu işten en az zararla hatta belki fayda ile çıkarız. Yapamazsak parti dağılırız. Halkın oluşan güvenini kaybederiz.”

Karalar, kurultayı yılbaşından önce yapmaları gerektiğini ve seçime kadar önlerinde 8-10 ay olması gerektiğini ifade etti:

"Yılbaşını geçerse, felaket olur. Çıksın partililer kimi istiyorsa seçsin. Tartışma bitsin.”