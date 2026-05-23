Zeydan Karalar'dan kurultay çağrısı: 'Kemal Kılıçdaroğlu yanlış davrandı'

23.05.2026 23:49:00
Haber Merkezi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kemal Bey bana göre yanlış davrandı. Varsa meseleler, ki bence de bazı sorunlar var, bunları konuşup çözmek gerekirdi. Böyle olmadı” açıklamasında bulundu.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Karalar, CHP'nin karışmadığını "karıştırıldığını" ifade etti. Karalar, "Kemal Bey bana göre yanlış davrandı. Varsa meseleler, ki bence de bazı sorunlar var, bunları konuşup çözmek gerekirdi. Böyle olmadı" şeklinde konuştu.

"HIZLA KURULTAY'I TOPLAMAMIZ LAZIM"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Karalar, yol haritasını ise şu sözlerle açıkladı:

“Bu iş bağırıp çağırarak, karşı tarafı suçlayarak çözülmez. Meydanlarda Kemal Bey yuhalansa partiye faydası ne, küfür edilse faydası ne! Sakin olmak, akılcı olmak lazım. Hızla Kurultay’ı toplayıp yeni genel başkanı seçmek ve yola devam etmek lazım. 

Böyle yapabilirsek, bu işten en az zararla hatta belki fayda ile çıkarız. Yapamazsak parti dağılırız. Halkın oluşan güvenini kaybederiz.”

Karalar, kurultayı yılbaşından önce yapmaları gerektiğini ve seçime kadar önlerinde 8-10 ay olması gerektiğini ifade etti:

"Yılbaşını geçerse, felaket olur. Çıksın partililer kimi istiyorsa seçsin. Tartışma bitsin.”

Son Dakika... Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na net mesaj: 'Kurultay kararını gazetede okumam lazım...' Bugün yapılan toplantıda yeni CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Özel, ''Kılıçdaroğlu’yla büyük bir memnuniyetle'' görüşebileceğini belirtirken öncesinde ''40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım'' dedi.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez: İl ve ilçe örgütlerimizde görevden alma yapılmadı Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçe örgütlerimize dair herhangi bir görevden alma veya görevlendirme yapmamıştır" açıklamasını yaptı.
Özgür Çelik’ten gözaltı operasyonlarına belgeli yanıt: ‘Kurultay rüşveti dedikleri kafe, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla açıldı’ CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltı gerekçelerine belgelerle yanıt verdi. İddialarda "kurultay rüşveti' olarak gösterilen Erzurum'daki kafenin, 2022'de dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla açıldığını açıkladı.