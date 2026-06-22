CHP'li Zeynel Emre'den Müslim Sarı'ya 'dokunulmazlık' tepkisi: 'Yargılanacaklarını nereden biliyorsunuz?'

CHP'nin seçilmiş yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de basın açıklaması yaptı.

''SİZ NEREDEN BİLİYORSUNUZ''

Emre, 'Butlan' yönetiminin Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın ihraç talebiyle disipline sevk edilen milletvekillerine ilişkin yaptığı açıklamada ''Arkadaşlar yakında yargılanacak'' sözlerine tepki gösterdi. Emre, ''Bu arkadaşlar milletvekili, dokunulmazlıkları kalkmış değil. Siz bunların dokunulmazlıklarının kalkacağını nereden biliyorsunuz?”'' dedi

''VATANDAŞ MYK'DA OĞLUNU GÖRÜNCE SORGULUYOR HALİYLE''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay davasında etkin pişmanlıktan yararlanan Veysi Uyanık'ın itirafçı olduğu için ihraç edilmemesi gerektiğini savunmasına ve oğlunun parti MYK'sinde olmasına ilişkin ''Veysi Uyanık, bildiğimiz kadarıyla parti üyesi değil, vatandaş MYK'da oğlunu görünce sorguluyor haliyle. Acaba bir anlaşmanın mı sonucu diye'' ifadelerini kullandı.

PM İSTİFALARI: ''NEREDEN BAKSANIZ MANTIKSIZ''

PM'de 27 üyenin istifasına ilişkin konuşan Emre şunları söyledi:

"Orada istifa eden 27 kişinin sözüm ona istifası kabul edilmiyor, ancak ve ancak da yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısına da herhangi bir davet gelmiyor. Yani nereden baksanız mantıksız.

27 arkadaşımızın istifasıyla birlikte sayı itibarıyla ne karar alma yeter sayısına, ne toplantı yeter sayısına, ne de Parti Meclisi’nin bir organ olarak varlığını sürdürebileceği sayının altına inmişti burası.

Dediler ki: 'Efendim biz istifaları BAM’a verecekmişiz.' Sanki bizim partimiz BAM’mış gibi. Ya, bizim partimiz Cumhuriyet Halk Partisi. Partimizin adı mı değişti? Biz niye BAM’a verelim? Böyle mantıksız bir şey olur mu?"

''TAKVİMİ AÇIKLAMAYA CESARET EDEMİYORLAR''

Emre, il başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili konuşurken Genel Merkez’den Adana İl Başkanlığı’na yapılan atama kararını göstererek "Olağan takvimi açıklamaya cesaret edemiyorlar. Türkiye'nin neresinde sandık koyabileceksin" dedi.