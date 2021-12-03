03 Aralık 2021 Cuma, 11:28

CHP'nin eski genel başkan yardımcısı ve eski İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Zeynep Altıok Akatlı ve avukatları katıldı.

Zeynep Altıok Akatlı ve avukatı, yargılamanın siyasi nedenlerle yapıldığını savunarak beraat talep etti.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, Zeynep Altıok Akatlı'nın yaptığı paylaşım içeriklerinin "Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığını zedeler nitelikte" olduğunu savunarak sanığın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, suç teşkil eden paylaşımların farklı zamanlarda birden fazla gerçekleştirildiği gerekçesiyle cezada artırım talep etti.

Hakim, Altıok'un "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını, suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezanın 1 yıl 2 aya çıkartılmasını, indirim yapılarak 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"DOĞRU BİLDİĞİMİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2020 yılında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Akatlı, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CB hakaret suçlaması ile yargılandığım davada ifade ve düşünce özgürlüğü hakkı bir kez daha mahkum edildi. Hak savunusu yolunda doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim" dedi.

