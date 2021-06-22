Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımı üzerine şikayet yağdı, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alındı
İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire, müzik yasağı üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
"Cumhurbaşkanı hakaret" suçlamasıyla yapılan polis operasyonlarının yeni hedefi İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hemşire oldu.
İddiaya göre Hasan Ç., Erdoğan'ın "Müzikle ilgili kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yok" sözleri üzerine AKP'li Cumhurbaşkanını sosyal medya hesabından isim vermeden ağır sözlerle hedef aldı.
Paylaşım üzerine art arda şikayetler yağınca, savcılık ve İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Savcılık tarafından açılan soruşturma sonucunda Hasan Ç.'nin dün gece saatlerinde Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
AKP İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Cumhurbaşkanımızın bu gün yaptığı açıklamalar sonrasında, İnegöl Devlet Hastanesi'nde görevli bir personel tarafından sosyal medyada yapılan, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ağır hakaret ve tehdit içeren paylaşımdan haberdar olmamız ile birlikte hukuki ve idari soruşturmaların başlatılması için gereken girişimlerde bulunmuş durumdayız.
Konunun tüm yönleri ile takipçisi ve tarafı olacağız. Cumhurbaşkanımız kırmızıçizgimizdir. Bu çirkin ifadelerin hukuk çerçevesinde gereken cezayı alması için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
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