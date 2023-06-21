Zeytin ağaçları göz göre göre yandı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 04:00

21 dönüm arazinin yandığı yangın sonrası Cumhuriyet’e konuşan arazi sahibi Adnan Korkmaz, “Elektrik direklerinde temas sorunu vardı ve tellerin birbirine değme durumu ile ilgili yetkilileri üç gün önce de uyarmıştık, göz göre göre yandı” tepkisini gösterdi.

Korkmaz, “Bunun başımıza geleceğini gördüğümüz için muhtarı bile aramış, yetkililere durumu bildirmiştik. TEDAŞ’tan şikâyetçi olacağım” ifadelerini kullandı.

