Zonguldak'ta cesedi yakılan işçi Nourtani’nin davasında ödül gibi cezalar onandı!

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması tamamlandı. Tutuklu sanıklardan Enver G. ve Hakan K., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık A.A. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.D. ve S.K. hakkında aynı suçtan 2'şer yıl hapis cezası verildi. A.Ç. ise olayın aydınlatılmasına yardımcı olması nedeniyle takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin başvuruyu değerlendirerek incelemesini tamamladı.

Dosya kapsamında tutanaklar, gerekçeli içerik, deliller göz önüne alınarak 6 sanık hakkındaki cezaların hukuka uygun bulan ceza dairesi, açıklanan gerekçede de isabetsizlik bulunmadığına yer verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından, Nourtani’nin ailesinin ve sanık avukatlarının söz konusu karara itiraz edeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'tan geçenler, ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Gelen ekipler tarafından, benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Cesedin kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Afgan madencinin cenazesi, 11 Kasım'da toprağa verildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaçak ocağın jandarma tarafından olaydan 4 gün önce kapatıldığı ancak sahiplerinin sonrasında tekrar açtığı belirlendi. Kaçak ocak, olayın ardından imha edilerek kapatıldı. Hazırlanan iddianamede, madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkıştığı, ocak sahiplerinin de “olay ortaya çıkarsa ocak kapanır” gerekçesiyle hareket ettikleri ifade edildi.

Nourtani’nin cansızken yakıldığına değinilen iddianamede, 6 şüpheli hakkında ‘İştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Zonguldak 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

EN YÜKSEK CEZA 5 YIL 8 AY

