Şüpheli kadın ölümlerindeki artış cinayetleri geçti: Derinleşen tehdit

Yayınlanma: 09.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2025 - 04:00

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri önlenemezken son dönemde şüpheli ölümlerde de artış yaşandığı gözlendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerine ilişkin verileri yayımlandı. Verilere göre ilk üç ayda 67 kadın öldürülürken 83 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Şüpheli kadın ölümlerinin kadın cinayeti verilerini geçmesi dikkat çekti. Konuya ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temscilerinden Vahide Şevval Argunşah Cumhuriyet’e konuştu.

Cinayetlerin üzerinin örtülerek “şüpheli ölüm” gibi gösterildiğine dikkat çeken Argunşah, “Bu değişimi yalnızca bir istatistiksel farklılık olarak değil, kadınların yaşam hakkına yönelik derinleşen bir tehdidin işareti olarak okuyoruz. Şüpheli kadın ölümlerinin artması, birçok durumda olayların etkin bir şekilde soruşturulmadığını, delillerin yeterince toplanmadığını ya da ölümlerin ‘kaza’, ‘intihar’, ‘ani ölüm’ gibi kategorilere hızla yerleştirildiğini gösteriyor. Bu durum kadın cinayetlerinin görünmezleştirilmesine yol açıyor. Oysa her bir şüpheli ölüm, ‘Bu kadın neden yalnızdı? Onu kimler korumadı?’ gibi yaşamsal soruları içinde barındırıyor. Ayrıca artan toplumsal farkındalık ve kamuoyu baskısıyla birlikte, faillerin kadınları öldürdükten sonra bunu cinayet gibi değil, şüpheli ölüm gibi göstermeye çalıştığı vakalarla daha sık karşılaşıyoruz” dedi.

'DAVALARIN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ'

Şüpheli kadın ölümlerindeki artışın temelinde kritik nedenler olduğuna vurgu yapan Argunşah, “Öncelikle, kadın cinayetlerinin üzerinin örtülmesi artık daha sistematik bir hale geldi. Artan toplumsal farkındalıkla birlikte failler, doğrudan işledikleri cinayetleri daha ‘örtük’ göstermeye çalışıyor.

Birçok kadın cinayeti, ‘yüksekten düştü’, ‘intihar etti’, ‘evde yalnızken fenalaştı’ gibi gerekçelerle şüpheli ölüm olarak kayda geçiyor. Bu da gerçeğin gizlenmesine neden oluyor. İkinci olarak, adli süreçler ciddi biçimde yetersiz. Kolluk kuvvetleri ve savcılıklar, birçok şüpheli ölüm vakasında derinlemesine soruşturma yürütmüyor. Bu da cinayetlerin açığa çıkmamasını sağlıyor” ifadelerini kullandı. Argunşah sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeterli soruşturma yürütülmedikçe, bu ölümlerin gerçek yüzü açığa çıkmayacak. Mevcut adli sistem, kadınların ölümüne neden olan koşulları ortaya çıkarmakta sınıfta kalıyor. Biz platform olarak her bir dosyanın takipçisi oluyor, ailelerin yanında duruyor ve davaların peşini bırakmıyoruz.”