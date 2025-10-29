Zonguldak Valiliği'nde tepki çeken hareket: Atatürk posteri klima ünitelerinin arkasına sıkıştırıldı!

Zonguldak Valiliği binasının üç cephesine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı asıldı.

Ancak Valilik önünde saat 13.00'te başlayacak resmî tören için hazırlık yapıldığı sırada Atatürk posterlerinin asılı olduğu yerde toplanarak, binadaki klima dış ünitesinin arkasına sıkıştırıldığı dikkati çekti.

"ATAMIZA YAPILAN SAYGISIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ"

Durumu fark eden yurttaşlar, "Atatürk'ten ne istiyorsunuz? Cumhuriyeti kuran Atamıza yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. Bu bir skandaldır" tepkisini gösterdi.

Vatandaşların durumu Valiliğin Özel Kalem Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine, görevliler Atatürk posterlerini düzeltti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili Valilik tarafından herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.