Zonguldak'ta Madenci Anıtı'nı tahrip ettiler: 'Emekçiler itibarsızlaştırılmaya çalışıldı'
Zonguldak'ta maden işçilerinin sembolü olan 'Madenci Anıtı' boyandı. Eseri yapan Heykeltıraş Metin Yurdanur, tahribata "Hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" diyerek tepki gösterdi.
Zonguldak'ta 1991 yılında Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine geçen büyük madenci grevini ve Ankara yürüyüşünü simgeleyen yapılardan biri olan Madenci Anıtı'nın Kozlu'daki temsili, eser sahibinin bilgisi ve izni dışında boyandı.
Bir örneğinin Ankara Olgunlar Caddesi'nde diğerinin de Zonguldak Kozlu'da yer aldığı heykellerin sanatçısı Heykeltıraş Metin Yurdanur, yaşanan bu duruma Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Yurdanur, o dönem yaşananları anlatarak başladığı paylaşımlarında "1991 yılının Aralık ayında 100 bin maden işçisi, aileleri ile birlikte sendikal haklarını savunmak için Zonguldak’tan Ankara’ya yürüyüşe geçtiler. Önleri Karabük’te devlet güçleri tarafından kesildi. Ankara’ya sokulmadılar. Aralık ayının soğuğunda işçiler ve aileleri çok büyük zorlukla karşılaştılar. 100 bin işçi Ankara’ya sokulmadı ama 1992’den bu yana Ankara Olgunlar Caddesi’nde ve Zonguldak Kozlu’da o işçi, haklarını savunmak için kazmasını sallamaya devam ediyor" dedi.
Madenci Anıtı'nın bir orjinal halinin bir de boyalı halinin fotoğrafına yer veren Heykeltraş Yurdanur "Bugün aldığım bilgiye göre Kozlu’da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" dedi.
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