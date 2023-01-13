Zonguldak’ta madende fenalaşan CHP'li Kani Beko'ya MHP’li Lütfi Kaşıkçı yardım etti

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 06:08

TBMM Maden Araştırma Komisyonu üyeleri geçen hafta Türkiye Taş Kömürü’ne (TTK) ait Karadon Madeni’nde incelemelerde bulundu. Ancak bu ziyarette beklenmeyen bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun, kömür çıkarılan ve 1.5 metreye 1.5 metre alanındaki yerde “nefes almakta zorlandığı” ve yanında bulunan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’nın Beko’ya yardımcı olduğu belirtildi. Beko, Kaşıkçı ve MHP’li Cemal Çetin’e de teşekkür etti. Beko, yaşadığı zorluğu komisyonda şöyle anlattı:

"VÜCUDUM KASILDI"

“Biz orada 5 kilometre, komandolar gibi, madenci arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Tabii, ben zorlandım. İki gün evden dışarı çıkamadım. Yani vücudum kasıldı.”

Beko, “Bu durum, siyasette esprili biçimde ‘Devrimci, Ülkücü ile kol kola’ söylemleriyle karşılandı. Siz nasıl yorumlarsınız” sorusuna da “Orada AKP’liler de HDP’liler de MHP’liler de var. Orada yol arkadaşı oluyorsunuz. Siyasi parti rozeti yok ve olmaz” dedi.