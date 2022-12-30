Amasra’daki maden katliamı öncesi çekilen video dava dosyasına eklendi

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim’de meydana gelen patlamada 42 işçi yaşamını yitirmiş, 10 işçi yaralanmıştı.

Facianın ardından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve TTK Amasra Müessese İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi’nin de olduğu sekiz kişi tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken faciaya ilişkin dava dosyanına yeni bir belge daha girdi. Dava dosyasına giren bir CD’de Amasra’daki maden işçilerinin yetkili sendikaya tepkilerinin yer aldığı bir video olduğu öğrenildi.

Söz konusu videoda facianın yaşandığı madende yetkili olan Genel Maden İş Sendikası’nın Amasra Şubesi yetkilileri ile maden işçileri arasında bir tartışma olduğu görüldü. Videoda maden katliamında yaşamını yitiren Murat Ergin’in, sendika yetkililerine “Milletvekili gelmese ocağa girdiğiniz yok. Arkadaşımızin ayağı kırıldı. Zamanında neden kontrol etmediniz? Onca temsilciniz var, nerede eksik var diye haftada bir gün ocağa girip bakamadınız mı?” dediği görüldü.