Zorlu Holding'de Ramazan maili krizi: Eski CEO Cem Köksal beraat etti

Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:49

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:08

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Zorlu Holding'de patlak veren Ramazan mesajı krizi yargıya taşındı. Holdingin eski CEO’su Cem Köksal, çalışanlara gönderdiği tartışmalı e-posta nedeniyle bugün İstanbul'da hâkim karşısına çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Cem Köksal’ın, "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Savcılık, Köksal’ın Ramazan ayında çalışanlara dini içerikli tebrik mesajlarının gönderilmesini engellediği yönündeki e-posta yazışmalarını delil olarak dosyaya koydu.

Davada, Güler’e attığı ve davaya konu olan e-postayı Zorlu Grubu’nun kurumsal tebriklerinin listesinde olmadığı için gönderdiğini belirten Köksal, “Şahsi olarak prosedürün dışında bir tebrik mesajı atmaması için kendisini uyarmak istedim ama bir hata yaptım ve tek kişiye göndereceğim maili tümünü seç seçeneğini işaretleyerek gönderdim” dedi.

Mahkeme başkanının “Sizi ne rahatsız etti?” sorusu üzerine, Köksal’ın yanıtı “Kurumsal bir prosedür uygulandı. Dostane bir uyarı yaptım” şeklinde oldu.

Savcılık Köksal’ın cezalandırılmasını talep etti. Savcılığın cezalandırma talebi üzerine Köksal’ın avukatı savunma yaptı. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Köksal’ın beraatine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Zorlu Holding’in eski CEO’su Cem Köksal ile holding bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler arasında, Ramazan ayı dolayısıyla gönderilen tebrik mesajları üzerinden yaşanan görüş ayrılığı, kamuoyuna yansımıştı. Ergün Güler’in çalışanlara gönderdiği Ramazan tebrik mesajının ardından, Cem Köksal’ın tüm birimlere bu tür dini mesajların gönderilmemesi yönünde bir e-posta ilettiği iddia edilmişti.

Tepkilerin büyümesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.