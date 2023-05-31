Zülal Kalkandelen değerlendirdi: CHP "Ortanın sağına" geçmiştir.

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:53

Güncelleme: 01.06.2023 - 00:15

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zülal Kalkandelen, Cumhuriyet TV'de İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programına katıldı. Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını seçtiği genel seçimlerin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Kalkandelen, CHP'yi eleştirdi. Kalkandelen, "Daha önce de yazmıştım, CHP 'ortanın sağına' geçmiştir" dedi.