2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Zülal Kalkandelen değerlendirdi: CHP "Ortanın sağına" geçmiştir.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zülal Kalkandelen, Cumhuriyet TV'de İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programına katıldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Kalkandelen, CHP'yi eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:53
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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zülal Kalkandelen, Cumhuriyet TV'de İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programına katıldı. Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını seçtiği genel seçimlerin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Kalkandelen, CHP'yi eleştirdi. Kalkandelen, "Daha önce de yazmıştım, CHP 'ortanın sağına' geçmiştir" dedi.


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